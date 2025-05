“Biotope vendu à Total” : des militants écologistes ciblent un bureau d’études à Mèze

Ce dimanche 18 mai, des militants des Soulèvements de la Terre et d’Extinction Rebellion Montpellier, ont mené une action symbolique à Mèze devant le siège social de Biotope, un bureau d’étude en environnement, pour dénoncer la complicité de celui-ci avec des multinationales impliquées dans des projets destructeurs de l’environnement

“Biotope vendu à Total”, pouvait-on lire sur une banderole fixée sur le siège social de l’entreprise, à Mèze, dimanche 18 mai. Une action symbolique menée par des militants d’Extinction Rebellion Montpellier et le comité des Soulèvements de la Terre pour dénoncer les liens de ce bureau d’étude en environnement avec des entreprises impliquées dans des projets tels que l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse ou encore des entrepôts logistiques GreenDock, en facilitant largement les demandes d’autorisations environnementales, souvent au détriment de la biodiversité.

Cette action fait suite à des révélations de Médiapart en février dernier : le journal pointe du doigt “le blanchiment de projets écocides” réalisé par Biotope : “Des factures analysées par Mediapart montrent qu’entre 2015 et 2022, TotalEnergies a commandé à Biotope au moins 36 prestations, notamment liées à ses mégaprojets pétrogaziers à travers le globe, à hauteur de 898 000 euros. […] Un document interne de décembre 2019, consacré aux « retours d’expérience », révèle ainsi que la priorité de Biotope ne semble pas être la protection de la biodiversité, mais la satisfaction de ses clients. Après la rédaction en 2015 du plan d’action biodiversité du terminal pétrolier de Djeno, en République du Congo, de « nombreuses autres missions ont suivi » avec TotalEnergies, se félicite Biotope.” Le média d’investigation pointe également des conflits d’intérêts créés par l’absence d’intermédiaire entre l’entreprise et le bureau d’étude.

Dans leur communiqué, les militants d’Extinction Rebellion et des Soulèvements de la Terre disent souhaiter “attirer l’attention sur ce faux-allié de l’écologie qui a son siège social à… Mèze ! Nous avons déployé une banderole « Biotope vendu à Total » pour dénoncer la vraie nature de Biotope qui n’est pas « l’entreprise de l’écologie » comme elle se décrit sur son site internet mais plutôt celle du capital et des grosses entreprises écocides comme Total.”

Par ailleurs, les militants d’Extinction Rebellion sont engagés nationalement dans une campagne nommée “Carnage Total” qui entend, via diverses actions, dénoncer le “mépris des droits humains, de la biodiversité, et du climat” de la multinationale , notamment via son projet EACOP, un pipeline chauffé à 50°C en Ouganda et en Tanzanie qui aurait des conséquences “dramatiques” (expropriations, atteintes à la biodiversités, émissions massives de CO2“.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON