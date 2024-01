Cette semaine dans l’Hérault : agriculteurs en colère, grèves pour les salaires, soutien à Gaza

Après la manifestation montpelliéraine du 26 janvier, les actions des agriculteurs en colère continueront cette semaine, dans l’Hérault comme dans le reste du pays.

Lundi 29 janvier

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

Mardi 30 janvier

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Mercredi 31 janvier

Montpellier : arpentage collectif du livre « Soit jeune et tais-toi », de la journaliste Salomé Saqué. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal. Inscription nécessaire ici.

Jeudi 1er février

Montpellier : manif départementale des salarié.e.s de la fonction publique territoriale exerçant dans des établissements scolaires, dans la cadre d’une journée de grève nationale pour des hausses de salaires et primes. Le rendez-vous est à 14h place de la Comédie (devant l’Opéra).

Montpellier : projection du film « Yallah Gaza » de Roland Nurier à 20h au cinéma Utopia, 5 avenue du docteur Pezet. Suivi par un débat animé par Brigitte Challande, membre du groupe « Gaza urgence déplacé.e.s » et co-autrice de l’ouvrage « Gens de Gaza. » Une autre séance, elle aussi suivie d’une discussion, aura lieu à 20h le 15 février. Retrouvez les chroniques de Brigitte Challande, « Au jour le jour dans l’enfer de Gaza », publiées sur le site du média Altermidi.

Vendredi 2 février

Montpellier : rencontre avec Géraldine Muhlmann, agrégée de philosophie et de science politique, productrice de l’émission quotidienne « Avec philosophie » sur France Culture, autour de son nouveau livre « Pour les faits », sur l’importance de cette notion à l’heure du deep fake rendu possible par l’intelligence artificielle. Ce sera à partir de 19h à la librairie La Cavale, 24 rue de la Cavalerie.

Samedi 3 février

Montpellier : friperie de l’Association pour l’Egalité Sociale, l’Autogestion et l’Entraide (AESAE), de 10h à 18h à la librairie La Mauvaise Réputation, 20 rue Terral.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : tournoi d’échec (entrée libre ; cadence rapide de 10 min ; tous niveau accepté ; ramener son échiquier). Ce sera à partir de 19h au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie.

Montpellier : soirée des artistes et travailleurs.euses de la culture de l’Hérault pour un cessez-le-feu à Gaza. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, avec une projection du film « A Palestinian Women Assembly », suivie d’une discussion avec les réalisateurs.

Dimanche 3 janvier

Octon : bourse d’échange de graines, de plants et de greffons organisée par le Collectif des semeurs du Lodévois-Larzac de 10h à 16h30, avec la présence de nombreux stands d’associations écologiques. De 17h à 18h30, une conférence aura lieu sur le thème « La biodiversité cultivée : une responsabilité citoyenne, un enjeu économique et politique », avec Guy Castler, membre du syndicat d’agriculteurs La Confédération Paysanne. Buvette et restauration sur place. Contacts : 06 13 45 58 44 ou contacts@semeurslodevoislarzac.org

