Cette semaine dans l’Hérault : élections étudiantes, retour sur le mouvement agricole

Mardi 6 février

Toute la journée : élections étudiantes au CROUS de Montpellier Occitanie

Montpellier : boxe avec le club Asteras, au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie, à partir de 18h30.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : conférence-débat sur le thème « Crise agricole : les raisons de la colère, les revendications du monde paysan », avec Amandine Mallants, élue à la Chambre d’Agriculture d’Occitanie, et Jean-Philippe Martin, historien spécialiste des mouvements sociaux paysans. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot

Montpellier : assemblée contre les violences d’État et pour les libertés, à partir de 20h au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie.

Mercredi 7 février

Toute la journée : élections étudiantes au CROUS de Montpellier Occitanie

Montpellier : atelier couture au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie, à partir de 14h.

Montpellier : atelier réparation au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie, à partir de 17h.

Frontignan : arpentage féministe autour du livre : « Faire Justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes » d’Elsa Deck Marsault. Ce sera à partir de 18h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Jeudi 8 février

Toute la journée : élections étudiantes au CROUS de Montpellier Occitanie

Montpellier : atelier Français Langues Étrangères (FLE), destiné aux étrangers qui ont envie d’apprendre le français. À partir de 10h30 au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie.

Vendredi 9 février

Montpellier : atelier Français Langues Étrangères (FLE), destiné aux étrangers qui ont envie d’apprendre le français. À partir de 17h30 au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie.

Samedi 10 février

Montpellier : cantine populaire de l’Association pour l’Egalité Sociale, l’Autogestion et l’Entraide (AESAE). De 9h à 11h préparation du repas à la librairie la Mauvaise réputation, 20, rue Terral.11h départ de la librairie. De 12h à 14h service du repas, Jardins du Peyrou, côté Arceaux

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : discussion autour du mouvement agricole, a partir de 19h30 au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie.

Dimanche 11 février

Montpellier : journée pédagogique et de mise en pratique pour soins en manif’ action avec le nouveau collectif de Street Médics de Montpellier. Atelier ouvert à toute personne désireuse de s’investir dans le soin en manif. De 9h à 19h, avec repas partagé le midi, au local associatif La Base, 15 rue Chaptal. Inscription obligatoire par ici. Contact : StreetMedicsMontpellier@protonmail.com

Montpellier : atelier Français Langues Étrangères (FLE), destiné aux étrangers qui ont envie d’apprendre le français. De 16h à 17h30 au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie.

Lundi 12 février

Montpellier : conférence gesticulée sur le thème « De la fourche à la fourchette… Non, l’inverse », avec Mathieu Dalmais, agronome et membre fondateur du collectif pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation. Dans le cadre de la semaine de l’agriculture paysanne. Ce sera à partir de 18h à l’Institut Agro, 2 place Pierre Viala, amphi Lamour. Inscription obligatoire au moins trois jours à l’avance, par ici.

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

Montpellier : présentation du collectif Stop micro, opposé à l’extension des usines microélectroniques STMicroelectronics et Soitec, fortes consommatrices d’eau. Avec le collectif montpelliérain Technopolice. Ce sera à partir de 19 h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

