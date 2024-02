Montpellier : Action symbolique d’Extinction Rebellion contre une entreprise impliquée dans des chantiers routiers

Ce dimanche 4 février, des groupes d’Extinction Rebellion ont mené une action symbolique contre des directions régionales de NGE à Lille, Lyon, Montpellier, Nantes et Rouen, une entreprise de BTP impliquée dans le chantier de l’A69 entre Toulouse et Castres

Les militants d’Extinction Rebellion ont mené une action coordonnée dans plusieurs villes de France ce dimanche 4 février. La cible : NGE (nouvelle Génération d’entrepreneurs), rebaptisée “Nuit Gravement à notre Environnement”, une entreprise de BTP se voulant respectueuse de l’environnement, et intervenant dans des projets routiers comme celui de l’A69 entre Toulouse et Castres.

Des banderoles et du fumiers ont été posés devant les directions régionales de l’entreprise. La section locale de XR accuse également cette société de participer au “projet écocidaire du LIEN, ce projet qui détruit notre garrigue et le vivant au nord de Montpellier.“

Un projet “qui détruit le vivant” pour les militants mobilisés, qui par cette action symbolique, démarrent une campagne ciblant spécifiquement cette entreprise, accusée de “greenwashing”. Ils demandent à NGE de se retirer du chantier de l’A69 et “l’arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes et par conséquent du projet d’autoroute de l’A69.”

