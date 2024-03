Cette semaine dans l’Hérault : journée de la Sécu, AG cheminote, discussions sur le mouvement agricole et la justice féministe

Dimanche 10 mars

Pont d’Hérault : journée anti-carcérale. A midi, cantine solidaire à un prisonnier enfermé depuis 2001. À 14h discussion autour du journal L’Envolée. Et à partir de 17h aura lieu un thé dansant de soutien à l’Envolée, avec boissons et mix rocksteady, soul, funk et rap. Le tout sera à l’Étuve

Mardi 12 mars

Frontignan : chorale des grévistes autour de chants engagés, de 18h à 20h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : cercle de parole pour personnes psychiatrisées, de 19h à 21h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Mercredi 13 mars

Béziers : assemblée générale régionale de cheminot.es à partir de 10h30 à la salle multiactivités.

Frontignan : discussion du collectif féministe La Griffe autour de la justice restaurative, en mixité à partir de 18h30 au local associatif Le Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Jeudi 14 mars

Frontignan : discussion autour du mouvement des agriculteurs.trices à partir du communiqué des paysans et paysannes de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau en lutte pour un système agraire vivrier autonome en Pays de Thau (à lire ici). Ce sera au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo, à partir de 18h30.

Vendredi 15 mars

Montpellier : journée d’étude sur la Sécurité Sociale organisée par la CGT. Ce sera à la salle Jacques 1er d’Aragon, 117 rue des États Généraux, arrêt Rives du Lez. Accueil à partir de 8h30, débat de 9h à midi, de midi à 14h rassemblement et grillades devant la Sécu, puis nouveau débat de 14h à 17h.

Montpellier : discussion sur l’argent avec Georges Lapierre, auteur de « L’incendie millénariste » et membre du collectif Os Cangaceiros, à partir de 18h30 à la librairie Scrupules, 12 rue Général Vincent.

Samedi 16 mars

Montpellier : journée d’info et de débats sur les technologies de surveillance au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs, avec la LDH, le collectif Technopolice, le BIB. De 11h à 17h30, jeu de piste et balade sonore urbaine et indisciplinée, courts métrages, infokiosque, cartographie, atelier créatif. De 17h30 à 20h, débat public sur la vidéosurveillance.

