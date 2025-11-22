Cette semaine dans l’Hérault : manifs féministes, mobilisations écolo

Samedi 22 novembre

Béziers : manifestation contre les violences sexistes, sexuelles et de genre, à 10h30 sur le parvis du théâtre

Lodève : manifestation contre les violences sexistes, sexuelles et de genre, à midi depuis le parking de la sous-préfecture

Montpellier : manifestation contre les violences sexistes, sexuelles et de genre, à 14h place Albert 1er.

Dimanche 23 novembre

Montagnac : carnaval pour l’eau et contre le projet d’usine d’eau en bouteilles à Montagnac. Au programme : à 13h une cantine à prix libre, à 14h du théâtre forum, et à 15h le départ du carnaval. Le tout sur la place de la mairie. Covoiturages par ici

Mardi 25 novembre

Frontignan : début d’une grève reconductible des ATSEM, agent-es d’entretien et de restauration, animatrices et animateurs des écoles de la ville, pour moins de précarité et de meilleures conditions de travail

Frontignan : réunion ouverte à tous.tes contre le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) entre Montpellier et Perpignan, au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo, à 18h30

Jeudi 27 novembre

Montpellier : présentation de l’ouvrage « Vigilantisme et idéologie de la sécurité, des voisins vigilants aux groupes antimigrants » par l’auteur Matthijs Gardenier, maître de conférence en sociologie à l’université Paul Valéry, à 19h à la librairie la symbolique du poulet, 13 rue des soldats.

Samedi 29 novembre

Béziers : rassemblement contre les violations de la laïcité par la mairie (dernière en date ici), à 16h30 devant l’Hôtel de Ville.

