Cette semaine dans l’Hérault : manifs pour la paix, hommage à la Résistance

Mardi 20 février

Frontignan : présentation du collectif Stop micro, opposé à l’extension des usines microélectroniques STMicroelectronics et Soitec, fortes consommatrices d’eau. Ce sera à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Mercredi 21 janvier

Sète : hommage au groupe de résistants Manoukian à l’appel de la CGT et de diverses associations et organisations politiques de gauche, à partir de 11h au monument des martyrs de la résistance et de la déportation, promenade maréchal Leclerc.

Montpellier : atelier de décoration des caddies de l’AJAP, une association qui fait de la récup alimentaire à Figuerolles. Ouvert à tout le monde. De 14h à 18h au square du Père Bonnet. Pour en savoir plus sur l’AJAP, par ici.

Béziers : hommage au groupe de résistants Manoukian à l’appel du PCF, à 17h30 place du 14 juillet (champ de mars), devant la statue de Jean Moulin.

Jeudi 22 février

Montpellier : séance de foot avec le « Foot du peuple », ouvert à tout le monde sans inscription. Rendez-vous à partir de 18h au stade du Père Prevost, 195 rue du Jeu de Mail des Abbés.

Frontignan : discussion sur le thème « Quelle résistance locale aux grands projets inutiles ? », avec la présence de membres de collectifs de lutte. Ce sera à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Samedi 24 février

Béziers : rassemblement pour la paix de 11h à midi place Jean Jaurès, appelé par l’intersyndicale.

Montpellier : manif de solidarité avec l’Ukraine organisée par le collectif SOS Montpellier Ukraine (assos franco-ukrainiennes et françaises, intersyndicale et partis de gauche). À 11h30 place de la Comédie.

Montpellier : manif de soutien au peuple palestinien, 15h place de la Comédie.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Dimanche 25 février

Montpellier : séance de foot avec le « Foot du peuple », ouvert à tout le monde sans inscription. Rendez-vous à partir de 15h au stade du Père Prevost, 195 rue du Jeu de Mail des Abbés.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON