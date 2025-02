Cette semaine dans l’Hérault : mobilisation pour les urgences, pour la Palestine, luttes paysannes

Mardi 11 février

Frontignan : chorale militante « La Fausse note », de 18h à 20h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Montpellier : cercle de discussion entre personnes psychiatrisées, de 19h à 21h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Mercredi 12 février

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Montpellier : rassemblement pour la libération du docteur Abu Safiya, directeur de l’hôpital Kamal Adwan de Gaza, à 17h sur la place du marché aux fleurs devant la préfecture

Jeudi 13 février

Montpellier : rassemblement appelé par la CGT du CHU de 14h à 16h place de la Comédie, contre la casse du service des urgences

Montpellier : rencontre débat avec Franck Pavloff, auteur de « Matin Brun » et de « L’hôtel du Rayon Vert ». Ce sera de 19h à 22h au Centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René. Des lectures d’extraits et des morceaux musicaux interprétés par Alain Garcia accompagneront les mots du poète Antonio Machado

Montpellier : conférence-débat sur les défis du monde agricole, avec Jean-Émile Sanchez de la Confédération Paysanne, Eliza Morin, agricultrice installée grâce à Terre de Liens, et Jean-Philippe Martin, historien de la gauche paysanne. Soirée co-organisée par La Carmagnole, les Amis de la Conf’, la Confédération paysanne et Terre de Liens, en partenariat avec la librairie Fiers de Lettres. Elle aura lieu salle Fernand Pelloutier, 15 place Zeus, de 19h à 21h.

Vendredi 14 février

Montpellier : rencontre-débat sur le thème « La casse de l’éducation nationale : Les conséquences concrètes dans nos quartiers », organisée par le comité de soutien au Nouveau Front Populaire des quartiers Les Aubes / Beaux-Arts. Ce sera à 18h30 à la Maison pour tous Frédéric Chopin.

Samedi 15 février

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Dimanche 16 février

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

