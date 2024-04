Cette semaine dans l’Hérault : mobilisations pour un logement pour tous.tes et pour l’éducation, friperie de l’AJAP

Dimanche 31 mars

Montpellier : atelier de Français Langues Étrangères à destination des personnes ne parlant pas français, de 16h à 17h30 au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie.

Mardi 2 avril

Montpellier : mobilisation du collectif Robin des Toits pour la fin de la trêve hivernale et la mise à l’abri de 1500 personnes à la rue. Rendez-vous à 9h30 à l’arrêt de tram Place Carnot.

Montpellier : rassemblement des comptables grévistes de la Maison de l’Autonomie, à 10h30 devant le parvis du bâtiment, 1350 rue d’Alco.

Montpellier : mobilisation des profs, personnels d’éducation et parents d’élèves contre les groupes de niveau et la casse du service public. Manif à 14h place de la Comédie

Montpellier : débat sur les guerres en cours organisé par l’Académie de la modernité démocratique au Centre Démocratique Kurde (CDK) de Montpellier, 40 rue du Belvédère, arrêt Pergola, à partir de 18h30.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Mercredi 3 avril

Montpellier : atelier de Street Médics sur les premiers soins en manif et pendant les actions de désobéissance civile. De 18h45 à 20h30 au local associatif La Base, 5 rue Chaptal.

Jeudi 4 avril

Montpellier : rencontre avec Amélie Poinssot autour de son livre « Qui va nous nourrir ? Au cœur de l’urgence écologique, le renouveau paysan ». Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Vendredi 5 avril

Montpellier : soirée « Chantons nos services publics » animée par Arnaud Bontemps, porte-parole de l’association Nos Services Publics et Murielle Kosman, porte-parole d’Une Ecole, Un Avenir, association montpelliéraine de défense de l’École publique. Y interviendront également Cécile Hautefeuille, journaliste à Médiapart et spécialiste des questions sociales, ainsi que Stéphane Ortega, ancien postier et désormais journaliste à Rapport de Force. Ce sera au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs. À partir de 19h30 atelier débat autour de l’état des services publics, le karaoké débutera à 21h.

Montpellier : concert jazz-rock, à partir de 20h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Samedi 6 avril

Montpellier : évènement organisé par le collectif anti-spéciste « 269 Libération Animale », de 14h à 19h au bar queer Le Madrediosa, 5 rue Belmont.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : présentation de l’ouvrage « D’un exil à l’autre », sur des parcours de migration, avec son auteur Claude Llena, à partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Dimanche 7 avril

Montpellier : friperie à prix libre organisée par l’AJAP et concert des Forty’s. Toute la journée de 10h à 18h au square du Père Bonnet à Figuerolles (14h pour le concert). Repas et boissons à prix libre.

