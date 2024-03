La Métropole de Montpellier achète pour 200 000 euros de reportages à une chaîne du groupe La Dépêche du Midi

Après La Gazette de Montpellier qui s’est vu attribuer un marché public par la Ville, c’est au tour de Vià Occitanie, chaînes télé locales du groupe La Dépêche du Midi de bénéficier de l’argent de la Métropole. Le PDG de ce groupe de presse n’est autre que Jean-Michel Baylet, ancien président du Parti radical de gauche, allié historique du PS

Décidément, il pleut de l’argent public sur les médias dominants ces derniers temps. Il y a quelques jours, nous parlions de l’attribution d’un marché public par la Ville à La Gazette de Montpellier à hauteur de 87 200 euros pour la réalisation d’un supplément. Et maintenant, c’est au tour de Vià Occitanie, réseau de chaînes de télé locales appartenant au millionnaire Jean-Michel Baylet, PDG du groupe La Dépêche du Midi (dont Midi Libre fait partie) de se faire arroser.

L’information provient de la synthèse des décisions du Conseil de Métropole du 2 avril (soumise aux élus avant les délibérations). La Direction de la culture et du patrimoine a attribué un marché public concernant “l’ Achat de reportages télévisés à l’entreprise VIA OCCITANIE MONTPELLIER sise à Toulouse. Il est conclu pour un montant de 181 818,18 € HT soit 200 000 € TTC. Le marché prend effet au titre de l’année 2023. Sa durée est de 1 an.”

En plus d’être un patron de presse très influent dans le sud-ouest, Jean-Michel Baylet est un homme politique. (On pourrait aussi s’attarder sur le fait que que sa famille et son journal, La Dépêche, ont collaboré avec les nazis, ou qu’une plainte avait été déposée contre lui pour viol sur mineur, mais ce n’est pas le sujet.) Ancien président du Parti radical de gauche (allié historique du PS) et ministre sous le gouvernement Valls, l’homme gravite aujourd’hui autour des restes du parti socialiste opposés à la NUPES.

Il a notamment apporté son soutien à l’ancien ministre Bernard Cazeneuve, lui-même proche de Carole Delga, présidente de la région Occitanie et de Anne Hidalgo, allant jusqu’à s’afficher en photo dans son propre journal accompagné de ses alliés. Un mélange des genres entre pouvoir politique et pouvoir médiatique que le natif de Toulouse, aujourd’hui conseiller Départemental du Tarn-et-Garonne, sait cultiver : en 2016, le PoinT évoquait le fait que son groupe de presse avait gagné le marché de l’édition du journal de la région Occitanie, contrôlé par le PS, allié du parti radical de gauche.

Et dans le Clapas, cette proximité agace : “Ce n’est pas la première fois qu’on vote de grosses prestations à Vià Occitanie. Maintenant, ils ont arrêté de faire passé ça en délibérations…”, souffle une voix d’opposition au Conseil Métropolitain. Car à toute fin utile, il est toujours bon de rappeler que Michaël Delafosse, maire-président socialiste de la Métropole, est tout à fait raccord idéologiquement avec cette gauche de droite : il avait d’ailleurs participé à un meeting montpelliérain rassemblant Carole Delga et Bernard Cazeneuve autour de la candidature d’Anne Hidalgo aux présidentielles de 2022. C’est beau d’avoir des amis…

