Cette semaine dans l’Hérault : Palestine, féminisme, actualité du léninisme

Mercredi 28 février

Montpellier : apéro avec les membres d’Extinction Rébellion, à partir de 18h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Frontignan : atelier de découverte de pratiques avec Qi Gong, auto massage, respiration. À partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : conférence sur “Le conflit Israélo-palestinien et le droit international”, à la salle Pétrarque de Montpellier à partir de 19h, avec Patrick Baudouin, président national de la Ligue des Droits de l’Homme.

Montpellier : ciné-club du local associatif La Base, avec projection du film « La Belle Verte » de Coline Serreau, au cinéma Utopia, 5 avenue du Docteur Pezet à 20h.

Jeudi 29 février

Montpellier : rencontre autour du livre « Découvrir Lénine », avec son autrice Marina Garrisi. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot

Montpellier : Drag Clown Show « La sagesse de l’anus », organisé au local associatif La Base, 15 rue Chaptal à partir de 20h30.

Samedi 2 mars

Montpellier : rassemblement à l’appel du comité Boycott Désinvestissement Sanctions 34, contre le commerce entre Israël et Carrefour. Rendez-vous à partir de 15h au rayon fruits et légumes du Carrefour Trifontaine de Saint-Clément de Rivière.

Montpellier : fresque du sol pour comprendre ce qu’est un sol, comment celui-ci se forme et quelles fonctions écologiques découlent de ses propriétés. De 15h30 à 19h, au local associatif La Base, 15 rue Chaptal. Inscription obligatoire

Montpellier : soirée coinche, initiation et tournoi, à partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal. Ramener son jeu de cartes et de quoi grignoter.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : café-philo sur le thème « Formes de (dé)politisations contemporaines » à partir de 19h30 au local associatif Le Barricade, au 5 rue Bonnie. Dimanche 3 mars

Dimanche 3 mars

Montpellier : ciné-brunch autour du film « Pas en notre nom » de Daniel Kupferstein, sur l’opposition de juifs.ves français.e à la politique israélienne vis-à-vis des palestinien.nes. À partir de 11h au cinéma Utopia, 5 avenue du Docteur Pezet.

Ganges : double séance « femmes libres », avec la projection de « Primadonna » et de « Les Invisibles ». Ce sera au cinéma Arc-en-ciel, rue Émile Planchon de 18h à 22h.

Mardi 5 mars

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Mercredi 6 mars

Montpellier : atelier sur le consentement organisé par l’association Nous Toutes 34, à partir de 19h30 au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs. Gratuit, ouvert à toustes, jauge limitée sur place.

