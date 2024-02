Clermont l’Hérault : les Restos du Cœur cherchent des bénévoles pour leur collecte nationale

En pleine collecte nationale, l’antenne des Restos de Cœur de Clermont l’Hérault se trouve en difficulté financière et cherche des bénévoles.

À l’automne 2023, un délégué national des Restos des Cœur faisait part d’énormes difficultés financières au sein de la structure. Pour la première fois depuis sa création en 1985, l’association avait du relever ses barèmes et refuser des habitués se trouvant désormais au-delà du seuil de revenus.

Les dons enregistrés depuis n’ont pas suffit à redresser la situation.

L’antenne locale de Clermont l’Hérault n’est pas épargnée. Alors que 30% des denrées distribuées sont achetées, l’inflation se fait sentir.D’autant plus qu’elle entraîne une hausse importante des demandes.

D’après l’INSEE, 14,5 % de la population vivait en en dessous du seuil de pauvreté en 2021, avant la guerre en Ukraine et l’inflation.

14 à 18 millions de personnes sont en situation de précarité alimentaire. En 2018, et alors même que tous les voyants se sont plutôt faits plus alarmants entre temps, 21% des français déclaraient « ne pas être en mesure de s’offrir une alimentation saine leur permettant de faire trois repas par jour », 27% « ne pas avoir les moyens financiers de s’acheter quotidiennement des fruits et légumes ». Fin 2023, entre 7 et 9 millions de personnes avaient recours à l’aide alimentaire.

Face à cette situation, et alors que débute la collecte nationale des Restos du Cœur, l’antenne de Clermont l’Hérault, qui compte 300 bénéficiaires, est à la recherche de bénévoles pour les journées du vendredi 1er mars, samedi 2 mars et dimanche 3 mars.

La collecte se déroulera par groupes de quatre personnes, sur des créneaux de trois ou quatre heures (9h-13h, 13h-17h ou 17h-20h).

Personnes à contacter au 06 06 96 19 62 ou au 06 89 95 92 76.

