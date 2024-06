Cette semaine dans l’Hérault : Palestine, préparation de la mobilisation contre l’A69 et de la pride 2024

Du 7 au 9 juin une nouvelle mobilisation contre l’A69 est prévue autour de Castres, des covoiturages partiront de Montpellier. Plus d’infos sur ce fil Telegram.

Lundi 3 juin

Béziers : rassemblement pour la paix en Ukraine, à Gaza et ailleurs appelé par la CGT, la CFDT et l’Union Syndicale Solidaires. Ce sera à 18h au pied de l’olivier planté à l’intérieur de la Bourse du Travail, 57 boulevard Frédéric Mistral.

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

Montpellier : réunion d’information du comité montpelliérain des Soulèvements de la Terre à propos de la mobilisation des 7, 8 et 9 juin contre l’A69, à Castres. Ce sera à partir de 19h30 au local associatif Le Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs.

Mardi 4 juin

Ganges : rassemblement de soutien au peuple palestinien à 18h devant la mairie

Montpellier : seconde assemblée générale pour préparer le Pink Bloc de la pride 2024. Ce sera à partir de 18h30 dans la partie basse du jardin du Peyrou, entre les deux fontaines. En mixité choisie LGBTQIA+.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Jeudi 6 juin

Montpellier : rassemblement de soutien à un militant en soutien au peuple palestinien, membre de Boycott Désinvestisssements Sanctions, qui passera en procès après une plainte en diffamation du sénateur PS Hussein Bourgi pour la diffusion de cette affiche. Ce sera au Tribunal Judiciaire de Montpellier, place Pierre Flotte, à partir de 13h30.

Montpellier : rencontre-débat sur la liberté de manifestation (à l’initiative de l’Observatoire Montpelliérain des Libertés Publiques et des Pratiques Policières), avec le soutien de la Ligue des Droits de l’Homme, du Syndicat des Avocats de France et d’ Amnesty International. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Vendredi 7 juin

Montpellier : discussion sur le thème « De l’éducation en période révolutionnaire », autour de la pensée de Nadejda Kroupskaïa, pionnière de l’éducation soviétique. Avec Laurence de Cock et Samy Joshua. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Samedi 8 juin

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Montpellier : réunion publique sur le thème « Comment lutter pour la Palestine ? », organisée par l’Internationale Communiste Révolutionnaire. Ce sera au local associatif Le Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs, à partir de 19h.

Dimanche 9 juin

Montpellier : projection et discussion autour du film « Le Char et l’olivier. Une autre histoire de la Palestine », animée par l’Association France Palestine Solidarité 34. Ce sera au cinéma Utopia, 5 avenue du Docteur Pezet.

Montpellier : cours de kurmanji, principal dialecte kurde, à partir de 14h30 au Centre Démocratique Kurde de Montpellier, 40 rue du Belvédère (ligne de tram 3 arrêt Pergola)

