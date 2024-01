Cette semaine dans l’Hérault : rassemblement contre les violences sexistes, soutien au Quartier Généreux

Mercredi 10 janvier

Montpellier : soutien au Quartier Généreux suite à une convocation de police. RDV à 8h30 devant le commissariat Comédie.

Montpellier : goûter participatif et nettoyage du square du père Bonnet avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). De 14h à 18h, le square est au 1 rue du Père Bonnet.

Frontignan : réunion de « La Griffe », le groupe féministe mixte de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau, à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo

Jeudi 11 janvier

Montpellier : rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles, à 18h30 devant la préfecture. Montpellier : conférence de Monique Pinçon-Charlot sur le mépris de classe, à 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Samedi 13 janvier

Montpellier : Cantine populaire de l’Association pour l’Égalité Sociale l’Autogestion et l’Entraide (AESAE). Préparation du repas de 9h à 11h à la Mauvaise réputation, 20, rue Terral, puis service du repas de 12h à 14h, aux Jardins du Peyrou, côté Arceaux. Prix libre.

Lundi 15 janvier

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

Frontignan : atelier de préparation de matériel de propagande féministe, à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo

Mardi 16 janvier

Ganges : table ronde sur le thème « Amour et anarchisme », à partir de 18h30 au Café du siècle, 1 rue Biron

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :