Cette semaine dans l’Hérault : rassemblements pour le respect des législatives et des avancées sociales, solidarité alimentaire

Lundi 15 juillet

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 16 juillet

Béziers : obsèques de Patrice Sifflet, ancien dirigeant des retraités FO de l’Hérault et de l’Union Locale FO Béziers à 11h45 au Pech Bleu.

Montpellier : distribution alimentaire gratuite sans inscription à destination des étudiant.es, organisée par le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier (SCUM). Ce sera de 17h30 à 20h30 à la Cité Universitaire Boutonnet, 2 rue Émile Duployé (tram ligne 1 arrêt Boutonnet).

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Jeudi 18 juillet

Montpellier : rassemblement à midi devant la préfecture, à l’appel de la CGT, pour appeler au respect des résultats des législatives et à des mesures de progrès social (départ à 10h15 de Sète, contactez l’UL CGT Bassin de Thau au 04 67 74 03 44)

Béziers : rassemblement à 18h devant la sous-préfecture, à l’appel de la CGT, de la FSU et de l’Union Syndicale Solidaires, pour appeler au respect des résultats des législatives et à des mesures de progrès social

Bédarieux : rassemblement à 18h sur le parvis de la mairie à l’appel de la CGT, pour appeler au respect des résultats des législatives et à des mesures de progrès social

Frontignan : concert « Brassens au féminin », par Coralie Arguel. Soirée à prix libre & repas partagé. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo.

Vendredi 19 juillet

Montpellier : tournoi de pétanque inclusif de La Cloche. De 14h à 18h au terrain de boule des Arceaux, rue du Progrès. Entrée libre et gratuite. Petite restauration gratuite et divers lots à gagner. Inscription (non-obligatoire pour venir, mais c’est mieux si tu n’as pas de jeu de boules) par ici.

Samedi 20 juillet

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

