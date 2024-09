Cette semaine dans l’Hérault : rendez-vous anti-colonialistes, rassemblements contre le manque de moyens en collège

Mardi 24 septembre

Villeneuve-les-Maguelone : rassemblement contre le manque de moyens devant le collège des Salins, à l’appel des enseignant.es à 12h30

Montpellier : rassemblement contre la colonisation de la Kanaky/Nouvelle-Calédonie, à 18h30 place de la Comédie

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Mercredi 25 septembre

Montpellier : rassemblement de solidarité à 8h15 devant le Tribunal Judiciaire, place Pierre Flotte, où trois militant.es pro-palestine sont poursuivi.es pour participation à une manifestation interdite lors du passage de la flamme olympique à Montpellier.

Samedi 28 septembre

Montpellier : cours comico-rap de dissection aviaire avec L’âne Solo. « Que faire d’un poulet lorsqu’il présente une forte propension à l’agressivité envers ses congénères ? » À partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

