Clermont l’Hérault : une centaine de personnes s’oppose aux pressions du maire sur un agriculteur soutenant la Palestine

Une centaine de personnes se sont rassemblées à Clermont l’Hérault ce mercredi 21 février, pour protester contre les pressions de la mairie visant à empêcher un agriculteur d’afficher son soutien à la Palestine sur le marché.

Mercredi 14 février, Mariano, maraîcher habitué du marché de Clermont-L’Hérault, avait reçu la visite des gendarmes lui demandant d’enlever des t-shirts avec des messages pro-palestiniens de son stand. Une altercation qui avait débouché sur l’interpellation d’un client, venu en soutien de l’agriculteur.

Selon lui, Mariano et sa compagne Martine auraient alors été menacés d’expulsion du marché. Après une entrevue avec le maire de la commune le 19 février, celui-ci a demandé au paysan d’enlever les t-shirts accrochés à son stand.

Mariano a décidé de maintenir ses t-shirts affichés pour réaffirmer son droit à la liberté d’expression et son soutien à la Palestine, mais craint de se faire expulser du marché.

La mobilisation appelée par les maraîchers ce mercredi 21 devant l’hôtel de ville de Clermont l’Hérault, relayée par BDS notamment, semblait être une réponse qui indique qu’on ne négocie pas avec la liberté d’expression, en particulier face au génocide en cours à Gaza

Les faucheurs, la confédération paysanne, BDS, Gaza déplacés, AFPS, le PCF, le député LFI Sébastien Rome via son collaborateur, et d’autres organisations et collectifs ont pris la parole. Faisant le lien entre la nécessaire liberté d’expression, le soutien au peuple de Palestine mais aussi aux agriculteurs palestiniens spoliés de leurs terres par l’occupant.

Le couple de maraîchers était ému de cette mobilisation et satisfait de son ton déterminé et posé.

Affaire à suivre.

