Comment préparer une bonne littérature molotov ? Rencontre avec Mačko Dràgàn

Le Poing et le Mouais (notre alter-ego niçois) seront au Barricade (5 rue Bonnie) à Montpellier, ce vendredi 15 mars à 19 h 30, pour une rencontre avec Mačko Dràgàn autour de son ouvrage Abrégé de littérature-molotov paru en janvier 2024 aux éditions Terres de Feu

Mačko Dragan se définit comme « activiste anarcho-taoïste prolo-punk-à-chat et journaliste indépendant », entre autre au génialissime (ça c’est nous qui le disons) Mouais, le mensuel dubitatif de Nice. Il préfère le cinéma à la littérature mais c’est bien de son bouquin dont il sera question ce vendredi. Que peut la littérature dans nos luttes ? Dans nos imaginaires ? Peut-elle casser des vitrines ? En tout cas, pour son auteur qui pose sa contribution à la grande réflexion de l’histoire littéraire, elle ne devrait jamais être ennuyeuse.

« La littérature peut ne pas être consensuelle, verbeuse et chiante. » Tel est le point de départ de cet essai : (ré)inscrire la littérature dans le champ de la culture pop subversive, donnant à voir la multiplicité des possibles désirables, au même titre que le cinéma, la musique, la bédé, les jeux vidéo… Elle peut prendre la forme d’une claque ou d’un cocktail Molotov. Elle l’a fait, le fait encore, le fera tant qu’il y aura des taré·es, des marginales, des inadapté·es, des invisibles pour nous conter des histoires, jusqu’au dernier feu de camp des dernier·es humain·es qui auront survécu à la toute fin de la fin du monde. Au cœur d’un capitalisme qui broie les voix dissonantes et uniformise tout produit culturel, y a-t-il encore de la place pour des récits d’émancipation bien vénères ? Spoiler : la réponse est oui.

Venez en discuter ce vendredi 15 mars, 19h30, le Barricade, 5 rue Bonnie à Montpellier

https://www.facebook.com/events/731511372258720/

