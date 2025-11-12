“Contre la marche à la guerre” : à Montpellier, rassemblement antimilitariste pour le 11-Novembre

Mardi 11 novembre, un rassemblement antimilitariste organisé place Jean-Jaurès a réuni une petite centaine de personnes. Les diverses associations et syndicats présents ont dénoncé la « marche à la guerre », l’augmentation des budgets militaires et l’orientation régionale vers le soutien aux industries d’armement

C’est devant la statue de Jean-Jaurès qu’une centaine de personnes s’est réunie le 11-Novembre pour un rassemblement anti-militariste. L’objectif : dénoncer la militarisation ambiante à l’échelle nationale et internationale. Les chiffres l’illustrent : +9,4 % de dépenses militaires des États en 2024, pour un total record de 2 718 milliards de dollars.

Plus localement, c’est Carole, Delga, présidente “socialiste” de la Région Occitanie qui a été visée : un intervenant a fustigé sa décision d’engager 200 millions d’euros pour soutenir l’industrie de l’armement locale, estimant que ces fonds auraient mieux servi l’éducation et les services publics. Une pétition est d’ailleurs en ligne pour demander l’annulation de cette dépense.

Les prises de parole ont aussi dénoncé l’envoi d’armements à l’étranger, la hausse des objectifs de dépenses exigés par l’OTAN (visant désormais un cap beaucoup plus élevé que la barre symbolique des 2 %), et les conséquences sociales des politiques militaristes (appauvrissement, exils, répression des voix dissidentes).

Outre l’arrêt des conflits et la fin du génocide en Palestine, les participants demandent le jugement des criminels de guerre dans des tribunaux internationaux. L’occasion pour Cause Commune, mouvement municipaliste montpelliérain engagé dans la campagne des municipales, de rappeler l’une de ses revendications-phares : l’arrêt du jumelage entre Montpellier et la ville Israélienne de Tibériade.

Pour rappel, au début de l’invasion russe en Ukraine, la municipalité Delafosse avait suspendu le jumelage de Montpellier avec la ville russe d’Obninsk. Bref, avec des “socialistes” comme ça à la Ville et la Région, Jaurès doit se retourner dans sa tombe…

