Dans le Gard, les initiatives de préparation du 10 septembre se multiplient

Julien Servent Publié le 28 août 2025 à 00:51

Génolhac, Alès, Le Vigan, Bessèges, Nîmes : de nombreuses villes et villages du Gard préparent la mobilisation du 10 septembre. Petite liste des rendez-vous à venir.

Alors que la mobilisation du 10 septembre, partie en dehors des réseaux politiques et syndicaux traditionnels d’une contestation du budget austéritaire du gouvernement Bayrou, s’étoffe et pousse de plus en plus de syndicats à se lancer dans la rentrée sociale, de nombreuses assemblées s’organisent dans le Gard.

Samedi 30 août, des assemblées de préparation de la mobilisation auront lieu au Vigan à midi au Parc des Châtaigniers, à Nîmes sur le parking du stade des Costières à 16h30, puis à Bessèges, à l’espace Frizon, à 18h.

Le lundi 1er septembre c’est la bibliothèque La Rétive, située à Alès, au 42 rue du Faubourg d’Auvergne, qui accueillera à son tour un rendez-vous de préparation, dès 19h.

Les habitant-es de Génolhac, petite commune limitrophe de la Lozère au nord du département, et de ses environs, ont elleux déjà opté pour des rassemblements quotidiens, tous les soirs à 20h30 sur la place du Colombier.

À Montpellier, le vote de confiance proposé par Bayrou n’empêche pas la sauce du 10 septembre de monter

À Montpellier, le vote de confiance proposé par Bayrou n'empêche pas la sauce du 10 septembre de monter
