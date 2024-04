Début d’une grève illimitée pour les comptables de la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Hérault.

En grève ce mardi 2 avril à 95% pour l’obtention de la prime Ségur, les comptables de la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Hérault choisissent un arrêt du travail à durée indéterminée.

Depuis la fin du mois d’avril 2023 déjà, les comptables de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA, qui dépend du Conseil Départemental de l’Hérault) tentent de relancer la communication sur leur revendication : l’obtention de la prime Ségur. Ces sollicitations étant rester sans réponse, une étape est franchie dans la mobilisation.

Avec une grève qui fait quasiment l’unanimité (95% de participant.es, soit plus d’une trentaine de grévistes), un rassemblement s’est tenu ce mardi 2 avril au matin devant la MDA.

« Les comptables de la MDA ne sont pas tout à fait des comptables comme les autres », nous explique Benjamin Karchen, délégué CGT du Conseil Départemental. « Ils ont aussi une mission d’acceuil et de travail social auprès des personnes en situation de handicap et des aidant.es. C’est en ce sens qu’ils ont jugé opportun de lancer une mobilisation pour l’obtention de la prime Ségur élargie. » Dans la foulée du rassemblement, une assemblée générale s’est tenue. Une grève illimitée y a été votée, ainsi que la tenue d’un nouveau rassemblement face au refus de leur direction de les recevoir. Ce sera le jeudi 4 avril à partir de 11h, toujours devant le parvis de la MDA, 1350 rue d’Alco. La période est socialement agitée dans les services sociaux du Conseil Départemental de l’Hérault, puisque les cadres de l’aide sociale à l’enfance enchaînent les journées de mobilisation pour exiger des moyens corrects à hauteur de leurs tâches.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :