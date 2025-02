“Développer nos luttes contre le capitalisme” : Début de la première Plateforme des Peuples d’Europe

Les rencontres internationalistes Peoples Plateform Europe, organisées à Vienne pour réunir des groupes progressistes et révolutionnaires européens sur la base de théories et pratiques issues de la révolution kurde, se sont ouvertes ce vendredi 14 février. Le Poing en était, on vous raconte

Ce vendredi 14 février, à Vienne, capitale autrichienne, le coup de départ des rencontres internationales Peoples Platform Europe était donné. 800 délégué-es, issu-es de 160 organisations (politiques, féministes, écologistes, collectifs autonomes) représentant plus de 30 pays européens, à l’initiative de l’Académie de la Modernité Démocratique, avec le soutien logistique de la Fédération de la société kurde autrichienne (Feykom), et avec le support des mouvements Women’s Weaving The Future (mouvement féministe d’inspiration kurde) et du centre des relations publiques de la jeunesse Ronahi. (La liste des participants est à retrouver sur le site de People’s Platform Europe).

The Peoples' Platform Europe has 800 participants from more than 35 countries. There is a 40-strong team of international translators making the event accessible to speakers of seven languages. 2 members of the translation team explain what motivated them to travel to Vienna to… pic.twitter.com/D1Tz6JcpzM — MedyaNews (@1MedyaNews) February 14, 2025

Après une minute de silence dédiée aux personnes qui ont perdu la vie en se battant pour la liberté, la cérémonie d’ouverture de l’événement a débuté par une série de performances artistiques. Devant des centaines d’activistes réuni-es dans un amphi de l’Université de Vienne, un premier groupe de femmes, issues de l’institut de la Jinéologie (la science des femmes dans le mouvement de libération kurde), ont déployé sur scène une grande banderole. “Nous atteignons la vie que nous souhaitons, non par des miracles, mais par la Révolution.” Le ton est donné.

L’artiste Alina Sanchez (alias Rojda), qui a officié comme chorégraphe au Rojava (Kurdistan de l’Ouest, où est menée depuis plus de dix ans une expérience révolutionnaire féministe, démocratique, mêlant cohabitation entre différentes communautés ethno-religieuses et économie coopérative), est venue exécuter une très politique danse rythmée de déclarations. “Mais ils nous montrent que la barbarie n’appartient pas aux peuples dits non civilisés mais plutôt aux États eux-même” ; “Être dans la fracture du monde, c’est être là où les organisations de base luttent pour la survie et la création d’un autre monde possible. Là où les armes protègent l’existence physique, où la culture nous enracine.” ; “Maintenant, moi et tous mes camarades tombés en martyrs dans la lutte, nous sommes le vent qui souffle de la forêt et des montagnes.” Puis un groupe de danseuses kurdes de Basel est venu clore cette introduction culturelle.

The platform has officially begun! 🌍



The Audimax is buzzing with people from all over Europe. Join Rojda as she takes us through the first part of Day 1! 🎬#ReclaimTheInitiative #PeoplesPlatform pic.twitter.com/G7LTQJUxOB — Peoples' Platform Europe 2025 (@PeoplesPlat) February 14, 2025



Une rencontre de chercheurs d’une vie libre et démocratique, avides de solutions

Après une courte intervention de deux membres organisateurs de la Plateforme, un membre de l’Académie de la Modernité Démocratique est venu expliquer les motivations et objectifs de la rencontre. Morceaux choisis : “La Plate-forme des Peuples Europe, sous le slogan « Reclaim the initiative ! », est née de la nécessité de partager les expériences de ceux qui luttent contre les forces d’oppression et de discuter des possibilités et des opportunités dans la recherche d’une vie libre.” […] “Les changements géopolitiques, les avancées technologiques, la destruction écologique et les crises économiques et sociales auxquelles nous sommes confrontés sont d’une complexité et d’un impact sans précédent. Mais chaque grand défi s’accompagne d’un potentiel de grandes opportunités. Notre capacité à apprendre, à innover, à construire la solidarité et à créer des solutions alternatives est la clé de la réalisation de ces opportunités.” […] “Historiquement, la modernité capitaliste a fonctionné dans une spirale de crise permanente. Ces crises érodent les structures économiques, politiques et sociales, tandis que le système se maintient en masquant ses vulnérabilités et en concevant de nouveaux mécanismes de contrôle.” […] “Contrairement aux nationalistes, qui cherchent à se maintenir grâce au capitalisme d’État-nation, les mondialistes, qui cherchent à maintenir leur domination grâce aux chaînes de production mondiales, aux réseaux numériques et aux organisations et entreprises transnationales (Apple, Amazon, Microsoft, Metaverse, l’industrie électronique et le secteur automobile), utilisent leurs avantages technologiques pour contrôler la société avec des méthodes de bio-pouvoir, en utilisant les possibilités bio-techniques et les techniques de communication à leur disposition.” […] “Les forces capitalistes n’essaient pas de surmonter la crise ; elles essaient de faire du profit en gérant la crise, en l’approfondissant.” […] “Les institutions internationales, qui sont devenues des espaces où des concepts tels que les droits de l’homme, la paix, les valeurs humaines, les droits de la femme, la réconciliation, etc. sont vidés de leur sens et utilisés les uns contre les autres, sont désormais dans une phase où le droit et les normes ne fonctionnent plus.” […] “Le système est en état de guerre permanent contre la société” […] “Le système, qui crée constamment des guerres et des crises en imprimant de l’argent sans aucune garantie afin de protéger et de soutenir le capitalisme d’État sur les poches et le dos des gens, a en quelque sorte structuré la crise de ses propres mains.”[…] “Afin de réaliser davantage de profits et d’éliminer les crises internes, le système capitaliste s’appuie sur une stratégie d’occupation, de destruction/reconstruction, de dépeuplement/repeuplement, comme on le voit avec les guerres en cours en Palestine, au Kurdistan, en Ukraine, au Liban et en Syrie” […] “D’une part, il poursuit ses politiques d’instrumentalisation des femmes avec la montée du fascisme à visage féminin qui s’est développé en Europe ces dernières années, et d’autre part, il poursuit ses politiques de dépossession du pouvoir des femmes en les ramenant à leur place traditionnelle dans la société. D’autre part, il met en œuvre la politique de victimisation des femmes dans le cadre des politiques les plus strictes du système patriarcal en coopérant avec les forces qui considèrent les femmes comme la propriété des hommes et les privent de tous leurs droits.” […] “La crise écologique que nous connaissons aujourd’hui a atteint un niveau tel que la vie ne peut plus être maintenue.” […] “Abdullah Ocalan, théoricien et dirigeant le plus important du Mouvement pour la liberté du Kurdistan, a déclaré : « Il ne fait aucun doute que les puissances hégémoniques ne sont pas en mesure de faire face à la situation actuelle : « Il ne fait aucun doute que les puissances hégémoniques ne gagnent pas toujours dans les grandes guerres, mais les peuples peuvent aussi gagner beaucoup.”[…] “Au cours des dix dernières années en particulier, il est apparu clairement que les populations du monde entier – non seulement dans les périphéries mais aussi dans les centres de la modernité capitaliste – protestent, s’opposent et se révoltent de plus en plus.” […] “Les États pointent du doigt les milieux racistes et nationalistes extrêmes (peste) comme une méthode pour faire accepter le système (choléra).” […] “La confiance du public dans la démocratie occidentale est en déclin.” […] “Il existe pour la majorité des forces de gauche un danger de passer d’une « alternative au capitalisme » à une « alternative au sein du capitalisme ». C’est l’une des principales raisons de la montée de la droite.” […] “L’efficacité de cette plateforme dépend de l’organisation à la base et d’un effort concerté pour s’attaquer aux problèmes à la racine. Pour atteindre nos objectifs, il faut un cadre qui mette l’accent sur l’action et le dialogue permanent au sein des forces progressistes au niveau régional.” […] “En favorisant la coopération entre les luttes localisées, nous pouvons construire une force collective qui non seulement s’attaque à des défis spécifiques mais œuvre également à la construction d’un mouvement anticapitaliste plus large.” […] “Oui, nous sommes majoritaires et avons la motivation de « Reprendre l’initiative ! »”

Dans la foulée de cette introduction, une table-ronde a eu lieu avec quatre intellectuels, William I. Robinson, Mireille Fanon Mendès-France, Silvia Federici and John Holloway. Puis les participant-es ont commencé à travailler en neuf ateliers distincts, sur différents thèmes, qui devraient aboutir d’ici la fin des rencontres à des propositions concrètes (médias démocratiques, opposition aux politiques génocidaires, activisme et organisation, construire l’autonomie l’auto-suffisance et l’auto-défense, identité de la jeunesse et sa résistance, résistance écologique, anti-fascisme, guerres impérialistes et paix, le confédéralisme démocratique des femmes).

