Élections universitaires : le SCUM devient premier syndicat étudiant à l’Université de Monptellier

Le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier est devenu majoritaire en fac de droit et de sciences politiques, pourtant fortement marquée à droite, lors des élections universitaires des 21 et 22 novembre derniers

“Victoire historique.” Ce sont les mots du Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier, dans un communiqué publié ce jeudi 23 novembre. Le syndicat, très implanté sur la faculté Paul Valéry où il lutte depuis des années contre la sélection à l’université et la précarité étudiante est désormais majoritaire en fac de droit (avec 45,6 % des suffrages), pourtant marquée à droite, et en fac de sciences (50 % des suffrages). Le SCUM a désormais huit sièges d’élus dans les différentes instances de l’université, contre trois auparavant. Leur liste a récolté 1 869 voix au Conseil d’Administration, ce qui correspond à 40,47 % des suffrages.

L’UNI, syndicat étudiant de droite, voire d’extrême-droite, est quant à lui en recul, ne conservant que trois élus.

De son côté, le SCUM entend profiter de ses sièges pour continuer de lutter contre la sélection à la fac (ses militants ont récemment réussi à faire inscrire 41 étudiants qui étaient jusqu’alors sans affectation, combattre la précarité étudiante, mais également porter des combats en faveur de la rénovation thermique des bâtiments universitaires ou de l’augmentation des capacités des cafétérias CROUS sur certains campus. “On est en train de travailler sur un congé menstruels pour les étudiantes et les personnes menstruées et à des outils pour lutter contre le burn-out étudiant du à la surcharge de travail”, rajoute Livia, porte-parole du syndicat.

Conseil d’Administration

Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) – Droit/économie/gestion

Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) – Sciences et techniques

Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) – Santé

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :