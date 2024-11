Élections universitaires : le SCUM dénonce une fraude électorale à Paul-Valéry

Alors que les élections étudiantes se tiendront les 5 et 6 novembre prochains à l’Université Paul-Valéry, le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier a accusé l’UNI de fraude électorale, ce qui a conduit au retrait d’une des deux listes du syndicat étudiant de droite

“Un coup d’arrêt à la fraude électorale de l’extrême-droite.” Dans un communiqué du 29 octobre, le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier (SCUM) dénonce une tentative de fraude électorale de la part de l’UNI (Union Nationale Inter-Universitaire), syndicat étudiant de droite dont les accointances avec l’extrême-droite ont largement été démontrées au niveau national.

“Les 5 et 6 novembre se dérouleront les élections étudiantes à l’Université Paul Valéry – Montpellier 3. Lors de ce scrutin, l’organisation de droite et d’extrême-droite “UNI” se présente une nouvelle fois. Dépourvue de soutien au sein de l’université, cette organisation nationale a tenté de falsifier le processus électoral en inscrivant des étudiantes et des étudiants sur sa liste de façon frauduleuse, en leur extorquant par le mensonge , leurs signatures et leurs documents de scolarité. Certaines victimes se sont même senties menacées. Suite aux signalements de plusieurs étudiantes et étudiants, le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier – SCUM s’est opposé à ces pratiques scandaleuses et a obtenu l’invalidation d’une des deux listes d’extrême droite “UNI” pour ces élections (celle pour le Conseil des Études et de la Vie Universitaire)”, peut-on lire dans le communiqué.



Car les différents syndicats étudiants présentent deux listes pour ces élections : l’une pour le Conseil d’administration de l’université -CEVU- (quatre siège à pourvoir, donc quatre candidats par listes) et une pour le Conseil des études et de la vie universitaire (liste à 16 candidats). Fabien, militant du SCUM raconte : “Une étudiante nous a envoyé un message en nous racontant qu’elle se serait faite forcer à signer un papier pour l’inscrire sur une liste dans un couloir par deux personnes de l’UNI, on l’a accompagné pour qu’elle puisse donner son témoignage aux instances compétentes.” Après cela, la liste de l’UNI au CEVU a donc sauté.

Le SCUM déplore également des soucis dans l’organisation de ces élections, comme en témoigne Lorris Chabert, élu du SCUM au CROUS : “Pour que les listes soient acceptées, il faut que les candidats soient inscrits sur les listes électorales de l’université, et certains ont constitué leurs listes avant que cela ne soit le cas. Par exemple, la candidature du Poing Levé [syndicat étudiant proche du parti Révolution Permanente, NDLR] n’a pas pu être validée.”

Contactée, l’UNI Montpellier n’a pas donné suite à nos sollicitations.

