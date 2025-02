Expérimenter le confédéralisme démocratique en Europe | Table-ronde

À la Plateforme des Peuples d’Europe, quatre organisations d’Allemagne, d’Espagne, de France et de Grèce nous parlent de leurs efforts pour construire une alternative révolutionnaire socialiste, féministe et démocratique, via le confédéralisme démocratique.

Depuis plus de vingt ans, le mouvement de libération kurde tire des leçons des échecs du “socialisme réel” tel qu’il fût appliqué en URSS. Ce qui a amené le penseur Abdullah Ocalan à concevoir une nouveau projet de société pour faire vivre un socialisme démocratique, le confédéralisme démocratique. Depuis plus de dix ans ce projet de société est mis en oeuvre dans la Fédération du Nord-Est de la Syrie (aussi appelée Rojava), suscitant l’enthousiasme de nombreuses forces progressistes et révolutionnaires dans le monde.

Certains en Europe tentent d’adapter ce modèle à différents contextes européens. Le Poing, présent aux rencontres internationalistes Peoples Platform Europe organisées à Vienne en Autriche, a animé une table ronde avec quatres de ces organisations (Apoyo Mutuo en Aragon/Espagne ; L’Offensive en France ; Initiative pour le Confédéralisme Démocratique en Allemagne ; et la Plateforme pour l’Union Confédéraliste en Grèce), avec le soutien technique de l’équipe de la Peoples Platform et l’aide précieuse de membres de son atelier Médias.

La table-ronde enregistrée l’est en anglais, mais Youtube propose des sous-titres en français générés automatiquement, pour un résultat correct. Pour ça rendez-vous dans les paramètres, puis “Sous-titres”,”Traduction automatique” et “Français”.

