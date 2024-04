Figuerolles : la friperie de l’AJAP fait salle comble

La friperie de printemps de l’Association Agroécologique des Jardins Partagés a attiré les foules au square du Père Bonnet ce dimanche 7 avril, sur fond de questionnements quant à l’avenir du square Coursindel et de l’ancien Atelier du Nord.

Une friperie à prix libre contre la précarité

Chaussures, pantalons, chapeaux plus ou moins improbables : dès le début de mâtinée ce dimanche 7 avril, le square du Père Bonnet s’est couvert de fringues exposées, échangeables contre quelques pièces ou de gros billets. Très vite, l’évènement, régulier et qui a sa renommée parmi les habitant.es de Figuerolles et du reste de la ville de Montpellier, attire des dizaines de personnes.

C’est que l’Association Agroécologique des Jardins Partagés (AJAP, on vous la présentait dans notre numéro 38 sur l’alimentation) est au cœur de la vie du quartier depuis 2019. Camel est arrivé tout récemment à Montpellier, depuis quatre mois. Très vite après son emménagement à Figuerolles, il rejoint l’AJAP. « J’ai vite rencontré les gens de l’AJAP, j’ai bien aimé la manière dont ils participent à faire vivre le quartier. », raconte-t-il. « On organise régulièrement des friperies à prix libre, dans le square du Père Bonnet. L’idée c’est de venir refaire sa garde robe pour pas cher, mais aussi de se retrouver autour d’un café, d’un repas chaud, toujours à prix libre. »

En début d’après-midi, c’est le son rock du groupe montpelliérain Les Forty’s qui est venu animer encore un peu plus le square.

Camel nous expose les autres activités de l’association : « Tous les mercredis et tous les dimanches à 16h on distribue des denrées alimentaires au square pour les gens qui sont dans le besoin, avec entre autre des produits récupérés la veille auprès des commerçants de Plan Cabanes. Les récups sont ouvertes à toutes celles et ceux qui veulent donner un coup de main, rendez-vous les mardis et le samedis à 18h45 au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot ( numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). »

L’AJAP a aussi ses jardins partagés, au square du Père Bonnet et à Agropolis.

Des projets associatifs pour le square Coursindel et l’ancien Atelier du Nord

Figuerolles bouge. La mairie de Montpellier va bientôt lancer un appel à projet visant la réouverture du square Coursindel et de l’ancien Atelier du Nord, soit un espace de 1200 mètres carrés, pour une durée d’au moins 5 ans. « L’AJAP s’associe avec d’autres associations pour y porter un projet associatif collectif. », nous explique Joachim, un autre membre de l’AJAP. « Dans le lot, on retrouve La Tambouille, une cantine solidaire, l’association des voisin.e.s mitoyen.ne.s du square Coursindel, qui aimeraient y voir installé un emplacement de jeux pour enfants, la SCOP 3Pco qui projette un four à pain collectif, ou encore des associations de réduction des risques à destination des usagers.ères de drogues. »

Les habitant.es et associations de Figuerolles sont donc convié.es à une Agora pour discuter de l’avenir du square Coursindel et de l’Atelier du Nord. Ce sera ce lundi 8 avril, de 18h à 20h à la Maison pour Tous Joseph Ricôme, dans la salle de la comédie au rez-de-chaussée. (Contact : coursindel@metapierre.org)

