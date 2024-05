Flamme Olympique à Montpellier : des flics et du soda [REPORTAGE PHOTO]

Montpellier accueillait ce lundi 13 Mai la flamme olympique des Jeux de Paris 2024. Une grande messe orchestrée sous haute sécurité : 1500 agents (policiers, gendarmes, GIGN, RAID) étaient présents aux premières loges sur le parcours du flambeau. Étaient également présents les « partenaires » des JO sans qui cette belle aventure sportive (et financière) n’aurait pas lieu : Coca-Cola, Caisse d’Épargne, Airbnb…(liste non exhaustive). Une journée au pays du « branding » où le sport devient un prétexte sécuritaire et sert de plateau aux mastodontes du capitalisme

Devant la cour d’appel de Montpellier, rue Foch des camions de gendarmerie et de CRS encadrent le parcours.

Photographie par Mathieu LE COZ / Hans Lucas.

Mickael Delafosse et Anne Hidalgo, respectivement maire de Montpellier et maire de Paris, saluent des policiers.

Photographie par Mathieu LE COZ / Hans Lucas.

Dispositif policier sur le « site de célébration » place de l’Europe.

Photographie par Mathieu LE COZ / Hans Lucas.

Stand Coca-Cola, partenaire des JO 2024, au cœur du « site de célébration ».

Photographie par Mathieu LE COZ / Hans Lucas.

Stand de Sanofi, partenaire des JO Paris 2024. A noter que sur le site montpelliérain de l’entreprise pharmaceutique, qui a vu passer la flamme olympique, 26 postes sont concernés par des licenciements, visant le secteur de la recherche sur le cancer. C’est le troisième plan social en cinq ans dans cette entreprise qui génère entre cinq et dix milliards de bénéfices par an selon la députée LFI Nathalie Oziol, qui a fait une vidéo sur le sujet sur son compte X (ex-Twitter) le 12 mai dernier.

Photographie par Mathieu LE COZ / Hans Lucas.

Membres d’une start-up montpelliéraine de location d’écran de « publicité mobile ».

Photographie par Mathieu LE COZ / Hans Lucas.

La flamme olympique arrivant place de l’Europe.

Photographie par Mathieu LE COZ / Hans Lucas.

