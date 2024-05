Cette semaine dans l’Hérault : grève au CH de Clermont, Palestine, manif contre la transphobie

Mardi 14 mai

Clermont l’Hérault : grève pour de meilleures conditions de travail au Centre Hospitalier, avec un rassemblement à 14h15 devant l’EHPAD du CH.

Montpellier : rassemblement appelé par le Comité universitaire de soutien à la Palestine pour la rupture de partenariats entre l’université Paul Valéry et certaines facs israéliennes. Ce sera dès 15h devant l’Atrium, à l’entrée de la fac de lettres Paul Valéry.

Montpellier : apéro avec des membres du groupe écologiste Extinction Rébellion, à partir de 18h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Frontignan : projection débat autour du film « Nous n’avons pas peur des ruines » de Yannick Yolountas, en présence du réalisateur. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Mercredi 15 mai

Montpellier : projection du court-métrage inédit « Silence médiatique sur l’affaire Abdallah » de Pierre Carles, suivi d’une discussion avec l’auteur, qui présentera son enquête sur la détention hors-normes de Georges Ibrahim Abdallah, au cœur de son prochain long-métrage documentaire. L’illustrateur du récit graphique “Dans les oubliettes de la République” Malo Kerfriden sera également présent. La soirée commencera dès 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Jeudi 16 mai

Béziers : rassemblement de soutien à plusieurs membres de Solidaires Étudiant.es 34 qui passent au tribunal après la manifestation antifasciste du 23 avril. L’intersyndicale donne rendez-vous à 8h devant le tribunal de Béziers.

Frontignan : projection d’entretiens filmés par la réalisatrice Cécile Gotanègre sur le thème du féminisme et de la démocratie, suivie d’une discussion. La soirée commencera dès 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : rencontre avec Victor Collet, auteur de son livre « Du taudis au Airbnb, petite histoire des luttes urbaines à Marseille », à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Vendredi 17 mai

Montpellier : préparation de contenus pour des expos éphémères destinées à remplacer les pubs de la ville avec le groupe écologiste Extinction Rébellion, sans pré-requis ni limite d’âge. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Montpellier : manifestation contre la transphobie, l’intersexophobie et les idées d’extrême-droite, à partir de 19h à Plan Cabanes.

Samedi 18 mai

Montpellier : cantine de l’Association pour l’Égalité Sociale l’Autogestion et l’Entraide (AESAE). De 9h à 11h, cuisine collective à la Mauvaise réputation, 20, rue Terral. Puis service du repas à l’arrière des Jardins du Peyrou de 12h à 14h.

Montpellier : arpentage collectif du livre « Premières secousses » avec les membres du comité local des Soulèvements de la Terre, à partir de 15h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Lundi 20 mai

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

Mardi 21 mai

Montpellier : projection-discussion autour du film « Sainte-Soline, autopsie d’un carnage », coproduit par Off Investigation et Reporterre, avec le Comité Montpelliérain des Soulèvements de la Terre. Ce sera à 19h au Centre Ascaso-Durruti au 6, rue Henri René. La projection sera suivie d’une discussion puis d’un apéro-partagé

