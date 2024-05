Montpellier : après l’attaque sur Rafah, une nouvelle mobilisation pour la Palestine à Paul Valéry

Au lendemain d’une offensive terrestre sur Rafah, un nouveau rassemblement de soutien à la Palestine a eu lieu à l’Université Paul Valéry ce mardi 7 mai.

“Les libertés académiques s’arrêtent là où commence le droit à la vie du peuple palestinien.“

Environ 200 personnes se sont retrouvées ce mardi 7 mai devant le bâtiment administratif de l’Université Paul Valéry, à l’appel du Comité universitaire de soutien à la Palestine, composé d’étudiant.es et de professeurs de la fac de lettres et de la fac de sciences. Objectif : obtenir l’annulation des partenariats de Paul Valéry avec les universités israéliennes complices du génocide. Un rendez-vous analogue avait déjà eu lieu la semaine dernière, jeudi 2 mai, rassemblant 150 personnes. Il s’agissait d’obtenir un rendez-vous avec la présidence.

Plusieurs membres du collectif universitaire de soutien à la Palestine ont lu une déclaration en début de rassemblement. Après avoir dénoncé les arrestations d’étudiant.es mobilisé.es à Sciences Po Paris et exigé la fin de la répression, les membres du collectif sont revenus sur les raisons du boycott qu’ils souhaitent : « L’idée n’est pas de boycotter les chercheurs, mais les institutions. Nous exigeons l’arrêt immédiat des partenariats de Paul Valéry avec l’université Bar-Ilan à Ramat-Gan et avec l’université de Tel-Aviv. […] La présidence de Paul Valéry nous oppose les libertés académiques. Mais les libertés académiques s’arrêtent là où commence le droit à la vie du peuple palestinien. C’est à l’université de Tel-Aviv qu’a été élaborée la doctrine Dahiya, qui préconise à l’armée israélienne de faire le maximum de victimes parmi la population palestinienne pour déstabiliser les groupes de combattant.es et de détruire les infrastructures civiles. Il y a dans cette université un laboratoire de recherche sur l’armement qui travaille en partenariat avec l’armée israélienne. Entre le rassemblement du 2 mai et celui d’aujourd’hui, la présidence nous a promis un rendez-vous pour le 14 mai. Mais nous avons voulu maintenir ce rassemblement parce que nous ne voulons pas d’un simple rendez-vous, mais d’une annulation des partenariats. Et qu’hier l’armée israélienne a lancé son offensive sur Rafah. »

Une attaque terrestre et aérienne sur Rafah

L’ armée israélienne a lancé hier une attaque terrestre et aérienne sur la ville de Rafah, abritant selon l’ONU 1,2 million de Palestiniens, pour la plupart des déplacé.es. L’ONU dénonce d’ailleurs l’ordre de l’armée israélienne d’évacuer des dizaines de milliers de personnes de l’est de Rafah vers des zones détruites et sans infrastructures d’acceuil.

Juste après que le gouvernement de Netanyahou, président israélien, ait refusé la proposition de trêve tout juste ratifiée par le Hamas, sur proposition de l’Égypte et du Quatar, qui prévoyait des libérations progressives d’otages israélien.nes en échange de prisonniers.ères palestinien.nes.

Un rassemblement a eu lieu lundi 6 mai au soir devant la préfecture de Montpellier, à l’appel de différentes associations et organisations politiques de gauche, avec environ 200 participant.es.

Manif, réunion publique et mobilisations à venir

Les participant.es au rassemblement sont ensuite parti.es en manifestation à travers tout le campus de Paul Valéry. Avant de s’arrêter sur les pelouses de l’université pour une réunion publique visant à décider des suites à donner à la mobilisation.

Une assemblée générale ouverte à tous, initialement proposée par un membre de la Libre Pensée à la fin de la manifestation du 4 mai, aura lieu mercredi 8 mai à 18h30 à l’espace Martin Luther King. Le comité Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) 34, qui avait des membres présent.es pour cette journée de mobilisation universitaire, et qui participe à l’inter-organisation en charge de l’organisation des manifestations montpelliéraines hors facultés, a annoncé qu’une occupation de la place de la Comédie pendant 24h serait discutée pendant l’assemblée du 8 mai.

BDS 34 appelle à une action de boycott samedi 11 mai à 15h au Carrefour Grand Sud de Lattes.

Un nouveau rassemblement à Paul Valéry aura lieu mardi 14 mai, jour du rendez-vous promit par la présidence au comité universitaire de soutien à la Palestine, à une heure qui reste encore à déterminer (infos à venir ici).

Une mobilisation est aussi en préparation pour le 15 mai, jour de commémoration de la Nakba [NDLR : « catastrophe » en arabe, mot qui désigne l’exode palestinien de 1948, soit la fuite ou l’exil forcé de plusieurs centaines de milliers d’habitants de la Palestine mandataire pendant la guerre de 1948-1949 opposant Israël et les pays arabes voisins]

Retrouvez les chroniques de Brigitte Challande, “Au jour le jour dans l’enfer de Gaza”, sur les sites Altermidi et International Solidarity Movement (ISM)-France. Et pour aller plus loin sur la question de la participation des universités israéliennes aux politiques de guerre et d’apartheid menées, lire cet article de la revue Contretemps.

