Montpellier : une manifestation pour la Palestine revigorée par l’agitation étudiante

Entre 500 et 1000 personnes ont défilé au centre de Montpellier en soutien à la Palestine, avec un net regain de fréquentation et un hommage aux mobilisations étudiantes contre le génocide dans le monde entier. De nombreuses mobilisations à venir ont été annoncées.

Les manifestations montpelliéraines contre le génocide en cours en Palestine étaient en train de se tasser. Les mobilisations dans les Instituts d’Études Politiques (IEP), ou Sciences Po, à la Sorbonne ou encore à l’Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ) de Lille donneraient-elles un coup de fouet au mouvement de solidarité internationale ?

C’est bien ce que semblait suggérer l’affluence sur la place de la Comédie ce samedi 4 mai. À partir de 15h, entre 500 et 1000 personnes se pressaient entre les Trois Grâces et les marches de l’Opéra.

L’évènement a commencé par de nombreuses prises de parole. Des intervenant.es du collectif Boycott Désinvestissements Sanctions (BDS) ont chaleureusement salué la fièvre étudiante qui s’empare de certains campus, français, étatsuniens, ou pakistanais. Allant jusqu’à une comparaison avec le mouvement contre la guerre du Vietnam.

Jeudi 2 mai, environ 150 étudiant.es et membres du comité de soutien à la Palestine se sont retrouvés devant le bâtiment administratif de la présidence de la fac de lettres Paul Valéry, pour la fin de la répression et des partenariats passés avec des universités israéliennes.

La répression de ces mobilisations étudiantes a été vivement dénoncée, ainsi que la violente attaque aux feux d’artifice de l’UCLA occupée par des manifestants soutenant la politique israélienne.

Avant un retour sur certains aspects de la situation en Palestine : « Des centaines de colons entrent en ce moment dans les villages cisjordaniens, où ils brûlent les biens palestiniens et commettent même des assassinats, avec la bienveillance et la protection de la police israélienne. »

José Luis Moraguès, porte parole de BDS 34, s’est exprimé sur une plainte déposée à son endroit par le sénateur héraultais PS Hussein Bourgi, pour « diffamation publique », suite à une affiche dénonçant les « complices d’Israël. » : « Le procureur a décidé de ne pas classer la plainte, il y aura donc un procès. La date devrait m’être annoncée dans les prochains jours, il nous faut en faire une tribune politique et un procès contre la complicité de la France avec le génocide à Gaza. »

La manifestation s’est ensuite mise en branle, en direction de la gare Saint-Roch puis de Plan Cabanes, avant retour au point de départ.

Là d’ultimes prises de paroles sont revenues sur les nombreux évènements de soutien à la Palestine prévus.

Mardi 7 mai une nouvelle manifestation aura lieu devant le bâtiment administratif de Paul Valéry à partir de 13h, avec les même organisateurs.trices et les même revendications.

Toujours le mardi 7 mai, un rassemblement aura lieu à 18h à Ganges sur la place de la mairie.

Un membre de la Libre Pensée 34, partant du constat que le regroupement d’organisations organisant la mobilisation manque de bras, a formulé le souhait de voir naître une assemblée générale ouverte à tous.tes. « Il nous faut un plan pour aller mobiliser dans les quartiers. », a-t-il martelé. La question devrait être tranchée ce lundi 6 mai, lors de la prochaine réunion inter organisation. Enfin, BDS 34 appelle à une nouvelle action de boycott samedi 11 mai à 15h au Carrefour Grand Sud de Lattes.

