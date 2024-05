Manif pour la Palestine, événements contre la transphobie : un week-end de mobilisation à Montpellier

À Montpellier, une manifestation de soutien à la Palestine, pour un cessez le feu immédiat, l’arrêt des bombardements, la levée du blocus de Gaza et contre la répression de masse en Cisjordanie, aura lieu à l’appel de BDS 34, à 15h sur la place de la Comédie.

Le lendemain, dimanche 5 mai, un autre rassemblement est programmé contre la transphobie, également à 15h place de la Comédie, alors qu’une tribune signée par plus de 800 collectifs et personnalités politiques, artistiques, militantes et intellectuelles appelle à des rassemblements partout en France le 5 mai contre les attaques contre les droits trans et reproductifs. Peu après une proposition de loi des sénateurs LR contre les mineurs trans et la sortie du livre « Transmania », qui a déclenché une campagne transphobe pilotée par l’extrême-droite.

L’appel montpelliérain fait mention d’une volonté de construire un « front de lutte permanent » sur ces questions. Une projection du film « Transfarina » est également prévue à 19h, au Madrediosa, 5 Rue Belmont, suivie d’un apéro et d’un repas partagé.

Le lundi 6 mai, un apéro aura d’ailleurs lieu entre personnes transféminines, meufs trans, et plus largement entre déviant.e.x.s de genre assigné.e.x.s garçon : non-binaires, agenres, travesti.es, fluides de genre, folles, inter*, en questionnement, mtftm, ftmtf, à partir de 18h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

