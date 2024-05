Des locaux montpelliérains ciblés par l’extrême-droite

Dans la soirée du 1er mai, les locaux des associations “La Base” et de “Famille au grand cœur”, qui accompagne des jeunes majeurs LGBT+ réfugié·es ou en demande d’asile, ont été tagués. Une action revendiquée par l’extrême-droite, alors qu’un journaliste indépendant doit tenir ce 2 mai une conférence sur l’extrême-droite à “La Base”

Le local écolo “La Base” a été tagué dans la soirée du 1er mai. Une inscription « Ricardo complice, justice pour Matisse », en référence à un jeune homme de 15 ans poignardé à Châteauroux, un drame que l’extrême-droite instrumentalise pour exprimer sa haine des étrangers. Des croix celtiques, signe récupéré par l’extrême droite pour signifier une prétendue « supériorité aryenne », ont été tagués. L’action a été revendiquée sur le canal Telegram d’un groupuscule néonazi.

Hier, à #Montpellier, des #néonazis ont vandalisé La Base, un lieu collectif où ce soir je fais une présentation en tant que journaliste travaillant sur l'extrême droite. Les images ont été publiées sur le canal néonazi OuestCasual.@SnjCgt @RSF_inter @montpellier_ pic.twitter.com/NmQvb3w8LF — Ricardo Parreira (@ParreirRicardo) May 2, 2024

Si “La Base” est prise pour cible par les fachos, c’est que ce 2 mai à 19 heures, Ricardo Parreira y est invité pour parler d’Indextreme, un site dont il est co-fondateur et qui répertorie les symboles utilisés par l’extrême-droite. Depuis des mois notre confrère journaliste est la cible de l’extrême droite, et notamment du groupuscule néonazi le Bloc Montpelliérain. Des membres de ce groupuscule, Dorian M. et Ongwe L. G, l’avaient d’ailleurs intimidé et menacé le 26 janvier dernier lors de la manifestation des agriculteurs en colère, devant la préfecture de l’Hérault.

"Ici c'est les blancs" Le poing a reçu ces images de la manifestation montpellieraine des #AgriculteurEnColere où l'on voit des militants nationalistes du bloc montpellierain intimider le journaliste @RicardParreir, article à venir pic.twitter.com/tk997Phzt6 — Le Poing – Montpellier (@lepoinginfo) January 26, 2024

Le local de l’association “Famille au grand cœur”, qui accompagne des jeunes majeurs LGBT+ réfugié·es ou en demande d’asile, a également été tagué. L’association a porté plainte ce jeudi matin et demandé à la mairie que les tags soient effacés.

L’affaire a fait réagir, sur son compte X (ex-Twitter), la députée montpelliéraine insoumise Nathalie Oziol, qui a dénoncé une“ignoble instrumentalisation par l’extrême-droite du meurtre de Matisse pour cibler une association d’aide aux réfugiés victimes de discrimination à Montpellier. Par leur récupération haineuse, ces violents délinquants d’extrême-droite nient aussi la volonté de la famille de Matisse”.

Contacté, Ricardo Parreira a annoncé ne pas céder aux intimidations. Sa conférence aura donc bien lieu ce mardi 2 mai à “La Base”.

