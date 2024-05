Montpellier : 24h d’occupation de la Comédie prévues pour Rafah et la Palestine

Une assemblée générale tenue le mercredi 8 mai au soir par les soutiens montpelliérains à la Palestine a décidé d’une occupation de 24h de la place de la Comédie pour Rafah, à partir du vendredi 10 mai.

L’occupation commencera dès 14h, avec café, thé et gâteaux. De 15h à 18h des débats et animations sont prévues. De 19h30 à 21h aura lieu un meeting avec l’intervention de différentes organisations participantes. De 22h à 6h au matin du samedi 11 mai une veillée aura lieu, avec de nouvelles animations. Les organisateurs.trices demandent d’apporter des bougies.

La journée du samedi 11 mai commencera dès 8h du matin par un petit déjeuner partagé. La Libre Pensée 34 animera dès 9h un débat sur le thème « Palestine : où est passée la liberté d’expression », avant une conférence de presse à 11h. Les tentes commenceront ensuite à être démontée pour 14h avant un départ en manifestation depuis la place de la Comédie prévu à 15h.

L’action de boycott initialement prévue par le comité BDS 34 au Carrefour de Lattes samedi 11 mai est donc annulée.

L’occupation est à l’initiative du comité Boycott Désinvestissements Sanctions (BDS), de l’Union des Juifs Français pour la Paix (UJFP), du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), de la Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP), de l’Association des Palestiniens en Languedoc Roussillon (APLR), du Collectif pour la Dignité des Musulmans de Montpellier Métropole (CD3M), du Collectif des Musulmans de Montpellier (CMM), du Mouvement d’Action Non-violente (MAN) et de « citoyens qui n’acceptent pas le génocide en cours ».

Cette occupation se déroule dans un contexte de mouvement de la jeunesse scolarisée dans plusieurs pays du monde, dont la France, avec des mouvements dans les Instituts d’Études Politiques (Sciences Po) ou encore à la Sorbonne évacuée mardi 7 mai avec 86 garde à vue à la clé. Quelques lycées français ont également été bloqués en soutien à la Palestine.

À Montpellier, 200 personnes défilaient dans l’Université Paul Valéry le mardi 7 mai, contre des partenariats de la fac de lettres avec certaines facs israéliennes. Un groupe de soutien est aussi formé au lycée Joffre. Un nouveau rassemblement à Paul Valéry aura d’ailleurs lieu mardi 14 mai, jour d’un rendez-vous promit par la présidence au comité universitaire de soutien à la Palestine, à une heure qui reste encore à déterminer (infos à venir ici).

L’ armée israélienne a lancé lundi 6 mai une attaque terrestre et aérienne sur la ville de Rafah, abritant selon l’ONU 1,2 million de Palestiniens, pour la plupart des déplacé.es. L’ONU dénonce d’ailleurs l’ordre de l’armée israélienne d’évacuer des dizaines de milliers de personnes de l’est de Rafah vers des zones détruites et sans infrastructures d’acceuil. Juste après que le gouvernement de Netanyahou, président israélien, ait refusé la proposition de trêve ratifiée par le Hamas, sur proposition de l’Égypte et du Quatar, qui prévoyait des libérations progressives d’otages israélien.nes en échange de prisonniers.ères palestinien.nes.

Les négociations entre le Hamas et Israël pour une trêve ont reprises mercredi 8 mai au Caire, alors que l’ONU craint « un bain de sang » à Rafah. Une nouvelle manifestation pour “l’arrêt de la guerre et le retour des otages” est prévue ce jeudi 9 mai au soir à Tel-Aviv. Depuis plusieurs mois des rassemblements du même acabit rassemblent des milliers de personnes en Israël, à l’initiative des familles d’otage d’une part, et d’une gauche anti-guerre faible mais existante d’autre part.

Retrouvez les chroniques de Brigitte Challande, “Au jour le jour dans l’enfer de Gaza”, sur les sites Altermidi et International Solidarity Movement (ISM)-France.

