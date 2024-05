Cette semaine dans l’Hérault : actions et rassemblements de soutien à la Palestine, assemblée pour les droits des trans

Lundi 6 mai

Montpellier : apéro entre personnes transféminines, meufs trans, et plus largement entre déviant.e.x.s de genre assigné.e.x.s garçon : non-binaires, agenres, travesti.es, fluides de genre, folles, inter*, en questionnement, mtftm, ftmtf, à partir de 18h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

Mardi 7 mai

Montpellier : rassemblement contre les partenariats avec des universités complices du génocide à Gaza, à 13h devant le bâtiment administratif de Paul Valéry, à l’appel du Comité de soutien à la Palestine de Montpellier

Ganges : rassemblement pour la Palestine à 18h sur la place de la mairie Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Mercredi 8 mai

Pont d’Hérault : assemblée de la zone publique de l’Étuve à 18h (route de Ganges)

Jeudi 9 mai

Montpellier : causerie sur le thème « Introduction à l’éthique environnementale » animée par Mia Ferret, doctorante en philosophie de l’environnement, de 19h30 à 22h30 à La Base, 15 rue Chaptal.

Samedi 11 mai

Lattes : action de boycott des partenaires économiques du régime israélien appelée par le comité BDS 34, à 15h au Carrefour Grand Sud de Lattes.

Montpellier : assemblée générale en vue de créer un collectif contre la transphobie, ouverte à tout le monde, à 15 heures au local associatif la Base, 15 rue Chaptal.

Montpellier : projection de courts-métrages et du film « Criminal Queers », comédie abolitionniste queer mettant en scène une lutte queer radicale contre l’institution carcérale, de Chris Vargas et A. Stanley. Séance suivie d’un temps d’échange. La soirée se tiendra à partir de 20h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Béziers : projection du film « Sans emploi, mais pas sans travail », suivie d’un débat avec la réalisatrice à 18h à La Cimade,14 rue de la Rotonde.

Montpellier : soirée Rébétiko ( expression musicale et culturelle populaire grecque ) organisée par Les Fondeurs de Briques au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie, à partir de 18h30. Présentation de l’autobiographie de Markos Vamvakaris, « Moi Markos » par le traducteur, Nicolas Pallier et les éditeurs. Puis soirée musicale du duo rébétiko Tritsa (bouzouki/guitare). Les musiciens seront en grande partie rémunérés au chapeau. Tapas à prix libre et bonne ambiance assurée.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

