Frontignan : un collectif en lutte contre l’augmentation des tarifs des maisons de retraites

Les familles des résidents des maisons de retraites publiques de Frontignan-Lapeyrade ont reçu un courriel début février pour les prévenir d’une augmentation des tarifs de 14,75 % pour l’année 2024. Ils se sont fédérés pour s’opposer à cette hausse et demander des explications aux établissements

“Cela met les gens dans l’angoisse, comment certains vont payer, surtout si les retraites n’augmentent pas ?“, s’interroge Michelle Aversa, une fille de résidente de l’Ehpad Anatole France, à Frontignan, et également bénévole au sein de la maison de retraite. “Début février, on a reçu un courrier nous disant que les tarifs allaient augmenter de 14,75 % par mois, alors qu’on a déjà connu une hausse de 150 euros l’an dernier. Cela fait 300 euros de plus. Mais nous ne savons pas vraiment à quoi cette hausse correspond.” Dans le dit-courrier reçu début février, la direction la justifie par l’inflation et la revalorisation des salaires. Elle concerne les trois établissements publics de Frontignan-Lapeyrade.

Dominique Gransire, dont la mère est également résidente de l’un de ces Ephads, complète : “On a été prélevé le 15 janvier, on a vu que la facture a augmenté, et on a été prévenu que début février. Ma mère a une petite retraite, je vais devoir rogner sur mes loisirs et mes sorties pour m’en sortir.”

“Opacité”

Pour lutter contre cette augmentation, les familles de résidents (205 au total, répartis dans les trois établissements), se sont réunies au sein du collectif “3 Ephads FLP”, qui regroupe environ 80 personnes. Dans leur lettre adressée à la direction des Ephads et au Département, les membres de ce collectif demandent “La justification chiffrée d’une telle augmentation, ainsi que le réexamen de la situation ayant justifié cette situation”. Ils ont également envahi le Conseil D’administration des structures le 29 février dernier pour demander des réponses, sans succès.

“L’Ephad est endetté et il y a une opacité dans les comptes de l’établissement, on ne comprend pas comment l’argent est géré”, fustige Michelle Aversa, qui siège au Conseil de Vie Sociale de l’établissement, une instance de réunion entre la direction, les salariés, les résidents et les familles. “On a accès à certains documents, mais on a l’impression qu’ils mélangent tous les budgets.” Elle dénonce également “un problème de gestion”, ainsi que l’incursion du privé dans l’établissement : “Avant, le linge était lavé par un Esat [établissement et service d’accompagnement par le travail établissement médico-social de travail protégé, réservé aux personnes en situation de handicap et visant leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle, NDLR], mais maintenant c’est une entreprise privée qui s’en occupe, et le linge est traité à Revel, en Haute-Garonne, ça fait loin.”

Le collectif demande donc la tenue d’un audit externe sur les comptes de l’établissement et d’avoir intégralement accès au comptes. “On va saisir la Commission d’accès aux documents administratifs”, précise Dominique Gransire.

“Moyens investis en urgence”

De son côté, le député France Insoumise héraultais Sylvain Carrière s’est mobilisé sur le sujet après sollicitation du collectif. Il explique : “Nous savons que cette hausse ne permettra en aucun cas d’améliorer la situation financière de ces établissements mais simplement de maintenir l’équilibre budgétaire. Si des solutions rapides peuvent être prises en charge par les établissements pour tenter d’optimiser les dépenses en ayant une gestion plus resserrée, il est vital que l’État réponde par des actes concrets”, à savoir des “moyens investis d’urgence.” “S’ils voulaient privatiser, ils ne pourraient pas mieux s’y prendre”, ironise-t-il.

Dans un courrier qu’il a envoyé au ministère de la santé le 9 février dernier, il précise : “Un arrêté prévoyant un encadrement de l’augmentation du prix des prestations à 5,48% pour les EHPAD à but lucratif, tels que définis à l’article L342-1 du Code de l’action sociale et des familles,a été publié le 26 Décembre 2023. Cependant aucun encadrement n’est prévu pour les maisons de retraites à but non lucratif ou relevant de l’aide sociale. Alors même que ce sont ces personnes qui disposent du moins de revenus. Il y a donc urgence à ce que l’État intervienne et ne fasse pas supporter l’inflation sur les résidents et leurs familles.”

La direction répond

De son côté, Aurélie Masson, directrice des maisons de retraite de Frontignan, précise : “Depuis 2021 la direction a alerté sur le fait que l’augmentation des tarifs ne correspondait pas aux augmentations de charges (augmentation des salaires notamment due aux Ségur de la santé et revalorisation des carrières), en 2021 l’établissement a commencé à faire un “léger” déficit (250 000 €). Par contre, les prix de journées n’ayant pas augmentés à hauteur de nos dépenses en 2022, l’établissement a fait un déficit de 1 200 000 euros, avec un risque de cessation de paiement, auquel nous avons pu faire face grâce à des solutions non pérennes du type ligne de trésorerie et affacturage. De ce fait le Conseil d’administration a délibéré en octobre 2023 pour demander au Conseil départemental une réévaluation des charges au réel et donc une augmentation des prix de journées”. Pour réduire le déficit “malgré une marge de manœuvre limitée” elle assure que “nous renégocions tous nos contrats de maintenance et autre, nous favorisons de plus en plus le recyclage et la réparation.”

Sur “l’opacité” dénoncée par le collectif, elle affirme que “nous répondons à toutes les demandes d’informations” sur les comptes.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON