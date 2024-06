Ganges : les syndicats mobilisés contre l’extrême-droite

Ce mercredi 26 juin avait lieu un rassemblement devant la mairie de Ganges, appelé par la CGT, la FSU et Solidaires, contre la montée de l’extrême-droite. Les syndicats alertent sur le danger que le Rassemblement National fait planer sur les services publics, et appellent à voter pour le Nouveau Front Populaire

Ganges, commune héraultaise de 4 000 habitants aux pieds des Cévennes. 18 heures, devant la mairie, quelques syndicalistes s’activent pendant que des bénévoles tiennent un stand d’affiches créées par des artistes pour appeler à voter Front populaire. Malgré la menace de voir l’extrême-droite accéder au pouvoir, Mathieu, membre de l’Union locale CGT de Ganges, semble enthousiaste : “Nous, on appelait de nos vœux les plus chers à la création d’un nouveau front populaire large, avec des partis de gauche, des associations et des syndicats, et il est là. Nous avons constitué en urgence une intersyndicale ici avec la FSU et Solidaires pour discuter du sujet. Nous à l’Union locale CGT, on essaie de pousser à la grève contre l’extrême-droite, on va en discuter en début de semaine prochaine.”

En attendant, Mathieu et ses camarades alertent leurs collègues sur leurs lieux de travail. “On fait beaucoup de réunions d’informations dans nos boîtes pour expliquer l’arnaque qu’est l’extrême-droite. Il faut transformer cette colère sociale présente dans les entreprises en vote pour le Nouveau Front populaire”, explique le syndicaliste, qui travaille au Conseil Départemental. “En cas de victoire du RN, on va assister à une privatisation accélérée du service public”, martèle-t-il.

“Le RN déteste l’école publique”, enchaîne Priscilla, membre de Sud Education. “Il n’en parle que par le prisme de l’immigration ou du prétendu lobby LGBT. Le RN au pouvoir, ça serait le tri social, la remise en cause du droit de grève, et dans l’enseignement supérieur, la fin des financements pour la recherche en sciences sociales et le Maccarthisme idéologique. Nous appelons à des grèves unitaires antifascistes, au refus de la concertation, et Sud Education appelle à voter Front Populaire”, clame-t-elle, devant une assistance clairsemée.

A Ganges, la mobilisation continue ce jeudi 27 juin avec un meeting du député France Insoumise sortant Sebastien Rome, à 19 heures devant la mairie, avec l’appui des syndicats.

