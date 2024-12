Hérault : Romain Sens, l’assistant du député RN Julien Gabarron qui plaide pour une “remigration martiale”

Romain Sens, l’assistant parlementaire de Julien Gabarron, patron du RN Héraultais et député de la sixième circonscription de l’Hérault depuis juillet 2024, est contributeur régulier de plusieurs médias et sites d’extrême-droite. En 2020, il écrivait une tribune dans l’Incorrect, plaidant pour une “remigration cordiale, remigration martiale”. Plongée dans le racisme décomplexé du Rassemblement National

Nouvel épisode dans la série des “brebis galeuses” du RN. Depuis juillet 2024, Julien Gabarron, patron du RN héraultais, est élu député de la sixième circonscription de l’Hérault. Il a choisi, comme assistant parlementaire, un certain Romain Sens, un habitué des publications d’extrême droite Valeurs actuelles ou Causeur, comme nos camarades du média indépendant l’Empaillé l’ont notifié récemment. Il a également collaboré à l’institut Iliade, un think tank d’ultra-droite qui regroupe des anciens de Génération identitaire, des intégristes d’Academia Christinia (l’autre institut de la fachosphère, « catholique et enraciné ») ou des suprémacistes blancs.



Il y a notamment écrit un article nommé « Nous, autochtones européens » où il exprime son racisme le plus crasse : « Les Européens sont tout simplement menacés de dilution, de substitution, de disparition, en somme, de sortir à jamais de l’Histoire des hommes. » Le 24 août dernier, à la suite de l’attentat de La Grande-Motte, il écrivait sur X (ex-Twitter) : « Importons nos ennemis sur notre sol et nous aurons nos ennemis sur notre sol. Aucun des gouvernements envisagés ne fera autre chose qu’amplifier l’invasion migratoire et ses conséquences sécuritaires, criminelles et terroristes. »



Sa solution face à ça ? Une “rémigration cordiale, rémigration martiale”. Tel est le titre d’une tribune qu’il a rédigé sur le torchon L’Incorrect. Morceau choisi : “Assimiler au forceps ces quinze millions de citoyens français d’origine extra-européenne ? Les intégrer ? Les laisser au contraire vivre leur vie dans toute la liberté que leur confère la nationalité française, dans un maëlstrom multiculturaliste ? Dans tous les cas, cela signifiera la fin de la France éternelle, celle bâtie et peuplée par un peuple européen.”

Et du coup, quelles solutions propose-t-il ? “La première devra concerner les Français d’origine extra-européenne non hostiles, non violents, simplement nés au mauvais endroit et préférant cultiver leurs origines ancestrales plutôt que de se fondre dans un moule non désiré voire rejeté. Cette approche, que l’on pourra qualifier de remigration « incitative » consistera à amener des agents de l’État jusqu’à ces personnes pour faire un constat commun”. En gros, il souhaite imposer “l’impossibilité pour les citoyens français de prénommer leur enfant autrement que par un nom appartenant au panthéon européen”, et que de l’argent public finance les départs. Autre solution : la déchéance de nationalité.

Contacté, Julien Gabarron n’a pas répondu à nos sollicitations

