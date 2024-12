Pour financer ses activités, l’Athlétic Club Asteras Montpellier lance une cagnotte en ligne

Le club sportif Asteras Montpellier, qui propose une vision engagée et populaire du sport depuis 2020, lance une cagnotte en ligne pour financer ses activités.

Foot, yoga, boxe sanda, course à pied, bientôt pétanque : depuis 2020, l’Athletic Club Asteras Montpellier propose un club associatif omnisports « se reconnaissant dans les valeurs sociales et solidaires véhiculées par le mouvement du sport populaire, […] une pratique du sport où les notions de collectif et de plaisir sont au centre, […] pour lutter contre toutes les attaques de la société capitaliste contre les exploité.es de toute provenance, avec ou sans papiers. »

Le club, qui se revendique mixte et autorise les compositions d’équipe mixte et/ou en non-mixité choisie, a choisi un coût d’adhésion plutôt bas (10 euros, plus l’éventuel coût d’une licence auprès de la fédération qui encadre l’activité sportive choisie). Avec un fond de secours pour réduire les coûts des personnes les plus en difficulté financièrement.

Aujourd’hui le club lance une cagnotte en ligne pour financer ses activités, l’objectif étant de récupérer 2000 euros. L’argent servira à développer l’accès aux infrastructures sportives ( lieux, équipements, transports, accueil, repas, etc.), à acheter du matériel pour les adhérent.es, mais aussi éventuellement au soutien de luttes sociales progressistes. « À ce jour, nous ne pouvons pas assurer tous les besoin en terme d’équipements sportifs et l’accès aux infrastructures reste souvent tributaire du nombre d’adhérent-e-s et de la capacité financière à communiquer sur nos activités, proposer une multitude de créneaux pour favoriser l’accès. », explique le club, animé exclusivement par des bénévoles.

Le club a une équipe de foot à 7 qui s’entraîne tous les mercredi soir sur le stade du Père Prevost et qui joue ses matchs contre des équipes de la région, en championnat FMFA7. Cette équipe est affiliée à la FSGT (Fédération Sportive Gymnique du Travail).

L’association rappelle aussi que le club est aussi ouvert à des personnes qui ne voudraient pas faire de sport : « Vous pouvez sans problèmes nous rejoindre et devenir bénévole sur l’organisation (bureau), la structuration (communication, recherche de partenariat, équipements) ou l’animation (déplacement, conférence, buvette, supporting). »

Pour contacter l’Athlétic Club Asteras Montpellier, écrire à l’adresse suivante : asteras.montpellier@laposte.net Le club a également des pages sur Facebook, Instagram et X

