“Hypocrisie” : l’annonce d’un déplacement de la Ville de Montpellier en Palestine passe mal

Lors du conseil municipal du mardi 17 décembre, Michaël Delafosse a annoncé que la Ville de Montpellier serait représentée en Palestine à l’occasion des 6es Assises de la coopération décentralisée Franco-Palestinienne qui se tiendront début 2025. Une décision “hypocrite” selon l’association la Libre Pensée, qui dénonce le fait que l’édile socialiste ait condamné les soutiens à la Palestine et tenu des postions pro-Israël depuis le début du génocide

L’information vient en premier lieu du Conseil municipal du mardi 17 décembre. , Michaël Delafosse a annoncé que la Ville de Montpellier serait représentée en Palestine à l’occasion des 6es Assises de la coopération décentralisée Franco-Palestinienne qui se tiendront début 2025 à Ramallah. Un exercice diplomatique justifié par le jumelage de Montpellier avec la ville palestinienne de Bethléem.

L’association La Libre Pensée, très active dans le mouvement Montpelliérain de soutien à la Palestine, a immédiatement dénoncé dans un communiqué une “hypocrisie” et une “honte”. “Pas un euro d’argent public pour le rachat des bonnes consciences”, peut-on y lire.

Après un an de soutien à Israël, et de silence sur le génocide aux côtés du préfet et du crif : le maire de montpellier veut voyager en Palestine pour parler des « difficultés » !

La honte !

Il est vrai que ce retournement de situation peut paraître impromptu de la part d’un maire qui avait déclaré “il est mensonger de parler d’apartheid Israélien […] Tant que je serai maire, je serai aux côtés de Tibériade [ville israélienne jumelée avec Montpellier, ndlr] et d’Israël”. Le même qui perpétue la longue tradition socialiste locale de célébration, à l’initiative du centre culturel juif de Montpellier, de la “journée de Jérusalem, capitale une et indivisible du peuple juif”. Une revendication alignée sur des intégristes israéliens et contraire au droit international, reprise par un certain Donald Trump en 2017. Le même encore, qui, en plein génocide, signe une tribune en défense d’Israël dans un média de droite dure (Le PoinT) avec d’autres “socialistes”, dans laquelle on peut encore lire « soyons aux côtés d’Israël pour qu’il puisse se relever ».

La mairie de Michaël Delafosse a également participé à la mise sous silence des voix dénonçant le génocide : refus de prêt de salle municipale à des associations pro-palestiniennes, envoi systématique de la police municipale pour verbaliser le stand d’information de l’association BDS, soutien à la répression d’une action symbolique de jet de peinture rouge sur un drapeau américain à la maison des relations internationales, qualifié “d’acte de violence inqualifiable”…

Bref, 2025 aura beau être l’année des vœux pieux pour la municipalité Delafosse, (peut-être en vue des prochaines municipales qui se profilent ?), il reste néanmoins difficile de faire oublier de telles positions…

