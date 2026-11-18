Réunis en conférence de presse ce lundi 16 novembre, le Comité de défense contre l’incinérateur Montpellier 3M et l’association Urbanisme & Citoyens ont présenté un livret de 57 pages qui conteste, point par point, les arguments d’Urbaser, l’industriel qui porte le projet. Les opposants y parlent d’une « bombe à retardement » sanitaire et financière. Ils veulent aussi répondre à Michaël Delafosse, qui leur reproche de n’avoir rien à proposer

Le 13 octobre, le conseil de Métropole a donné son feu vert au projet d’incinérateur CSR sur le site d’Amétyst, avec un avis favorable sur la demande d’autorisation environnementale et sur le permis de construire. La délibération est passée malgré 12 voix contre et 10 abstentions, au moment même où s’ouvrait la consultation du public, prévue jusqu’au 12 janvier. C’est dans ce contexte que le Comité de défense contre l’incinérateur Montpellier 3M et l’association Urbanisme & Citoyens ont tenu une conférence de presse ce lundi 16 novembre. Ils y ont présenté leur « contre-expertise citoyenne », un livret de 57 pages qui conteste une quarantaine d’arguments avancés par Urbaser et la Métropole. Leur objectif est d’aider le public à se faire son propre avis avant la fin de la consultation.

Le CSR, c’est quoi ?

Le sigle désigne les combustibles solides de récupération. Ce sont des déchets non recyclables, triés puis préparés pour être brûlés. Le livret du collectif en détaille la composition annoncée : des plastiques pour 30 à 35 %, des textiles surtout synthétiques, des papiers et cartons, du bois de récupération et des digestats issus de la méthanisation. Pour le média indépendant Plurielle Info, cette appellation technocratique cache la combustion de déchets non recyclables, notamment des plastiques, pour produire de l’énergie.

Le projet consiste à transformer l’usine Amétyst, dans le quartier Garosud-Les Grisettes, pour qu’elle puisse brûler entre 40 000 et 45 000 tonnes de CSR par an. Le site se trouve à environ 3,6 kilomètres de la place de la Comédie. La chaleur produite doit alimenter le réseau de chaleur urbain. Urbaser exploitera le site dans le cadre d’une délégation de service public de 15 ans. Le contrat s’élève à 402 millions d’euros hors taxes, dont 109 millions d’investissements.

Reste une bataille de vocabulaire. Les promoteurs parlent de « chaudière » ou de « chaufferie CSR », les opposants d’incinérateur. Michel Level, épidémiologiste du comité, juge le premier terme techniquement faux : « La combustion est un phénomène chimique et physique qui produit de la chaleur. » François Vasquez, ancien vice-président de la Métropole chargé des déchets, va plus loin. Selon lui, quand l’État a voulu freiner les incinérateurs, « les lobbies sont arrivés en disant “on va faire des chaudières”. C’est la même chose, ça chauffe à 1 000 degrés. »

Un calendrier qui avance vite

La concertation préalable, menée par Urbaser lui-même, s’est tenue du 11 mai au 14 juin 2026. La préfète de l’Hérault a refusé à plusieurs reprises d’organiser un débat public sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). France Nature Environnement l’avait demandé, puis le comité, par une lettre envoyée fin juin. Le conseil de Métropole a ensuite rendu son avis favorable le 13 octobre, le lendemain de l’ouverture de la consultation. Les opposants s’attendent à ce que la préfète délivre son autorisation début 2027, pour une mise en service vers 2030.

Il reste des permanences : à Villeneuve-lès-Maguelone le 24 novembre (9 h-12 h) et le 17 décembre (14 h-17 h), à Lattes le 2 décembre (14 h-17 h), à Saint-Jean-de-Védas le 8 décembre (9 h-12 h) et à Montpellier le 23 décembre (9 h-12 h). Une dernière réunion publique aura lieu le 6 janvier à 18 h, salle Pelloutier.

« Tout est fait pour étouffer la voix des citoyens »

C’est justement la procédure que dénonce d’abord Alain Heyraud, membre du comité : « Pas d’enquête publique, juste une simple consultation : tout est fait pour étouffer les voix des citoyens. » Selon lui, depuis le 11 mai, la communication des porteurs du projet sert surtout à préparer l’autorisation de la préfète. Le livret donne un chiffre : le dossier soumis au public compte plus de 4 100 pages. À raison de huit heures de lecture par jour, il faudrait près de treize jours pour en venir à bout.

Le comité ne se présente plus comme un simple collectif local. Il revendique une quarantaine de membres, personnalités et associations confondues, et s’appuie sur la Coalition résistance à l’incinération (CRI). Cette coalition nationale de 18 associations, dont Zero Waste France et Générations Futures, a été créée mi-octobre et demande un moratoire sur les nouveaux incinérateurs. « Notre combat change de dimension », résume Alain Heyraud.

Santé : le comité conteste l’étude d’impact

Michel Level a concentré ses critiques sur l’étude d’impact. Celle-ci a été réalisée par le cabinet AECOM pour le compte d’Urbaser, à partir des données fournies par l’industriel. Il la juge « très technocratique » et regrette l’absence d’études approfondies sur les effets biologiques. Selon lui, c’est « une étude qui a été faite sur commande » pour respecter les exigences réglementaires. L’étude conclut qu’aucun impact sanitaire significatif n’est attendu, et l’Agence régionale de santé l’a jugée conforme au cadre réglementaire. Le comité, lui, estime que ces avis reposent sur les seules données de l’industriel.

L’épidémiologiste conteste aussi le périmètre d’étude de 3 kilomètres : « Ça rappelle l’histoire du nuage de Tchernobyl qui ne passerait pas la frontière. » Selon le comité, environ 100 000 personnes vivent dans un rayon de 4 kilomètres autour du site. Il cite aussi les PFAS, ces « polluants éternels » qui ne seraient pas entièrement détruits aux températures de combustion prévues, ainsi que les particules ultrafines. D’après le livret, ces particules ne sont pas évaluées dans l’étude et les filtres ne les arrêtent pas. Michel Level s’inquiète enfin d’un « effet cocktail » avec la pollution déjà présente, notamment celle des autoroutes et du contournement ouest de Montpellier.

Le maire a défendu l’efficacité du traitement des fumées en le comparant à un « hachoir moléculaire ». Michel Level n’est pas convaincu : « Le hachoir est mal aiguisé. »

« Un gouffre financier »

De son côté, François Vasquez a porté la stratégie zéro déchet votée à l’unanimité en 2022. Il a perdu sa délégation après s’être opposé au CSR, et il parle aujourd’hui de « haute trahison ». Ses critiques portent surtout sur l’argent. Selon lui, le coût du contrat serait déjà passé de 400 à 565 millions d’euros. Il estime aussi que l’exonération de taxe carbone dont bénéficie aujourd’hui la filière CSR ne durera pas. Le livret ajoute qu’Urbaser a remporté le marché avec une offre inférieure de 120 millions d’euros à celle de Suez, l’exploitant historique. Le collectif y voit un prix « irréaliste » qui finira, selon lui, par des avenants payés par les contribuables.

L’ancien élu cite un autre risque. Le projet prévoit de sécher les digestats, c’est-à-dire les résidus de la méthanisation. Le livret estime que ce séchage crée un risque d’explosion, à 140 mètres d’une école. François Vasquez rappelle aussi les promesses non tenues d’Amétyst depuis son lancement : un compost jamais vendu et un incendie peu après l’ouverture.

Des alternatives, contrairement à ce qu’affirme le maire

Le comité répond enfin à Michaël Delafosse, qui affirme que ses opposants n’ont rien à proposer. Le livret consacre un chapitre entier à la réduction des déchets à la source : collecte des biodéchets, compostage de proximité, tarification incitative. Il cite les exemples de Besançon, Colmar, Parme et Ljubljana, qui ont réduit leurs tonnages. La Métropole défend de son côté une solution locale. Elle veut éviter d’envoyer les déchets vers d’autres sites d’Occitanie, ce qui lui coûte environ 27 millions d’euros par an selon le président. Après la concertation, Urbaser s’est aussi engagé à renforcer les contrôles et à élargir les analyses sur les PFAS.

Les associations disent qu’elles suivront de près les conclusions de la commission d’enquête et préviennent qu’elles pourront contester la décision finale « par tous les moyens » à leur disposition.

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