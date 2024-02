Karnaval des Gueux 2024 à Montpellier : une édition festive et sans répression

Plusieurs centaines de personnes, pour la plupart costumées, se sont réunies ce mardi 13 février dans les rues de Montpellier pour célébrer la traditionnelle fête populaire du Karnaval des Gueux, en musique et dans la bonne humeur, loin des dispositifs policiers qu’on a pu observer lors des éditions précédentes

Pour la première fois depuis des années, il n’y avait aucun arrêté préfectoral pour interdire l’évènement. Les pouvoirs publics auraient-ils enfin compris qu’interdit ou pas, il aurait lieu ? Les deux dernières éditions, n’ayant pas ramené grand monde, auraient-elles fait revoir à la baisse le risque pour la police de voir des vitrines de banques se faire démolir, comme ça a pu être le cas dans certaines éditions ?

“Mais non, c’est parce que cette année, même Michaël Delafosse soutient l’évènement !”, souffle malicieusement une carnavalière déguisée en distribuant le flyer appelant à la fête, siglé du logo de la Métropole, avant de rajouter, le plus sérieusement du monde : “On est au moins 10 000, le président Lula vient d’appeler, même les organisateurs du Carnaval de Rio sont jaloux, il demande l’asile politique à Montpellier !” Alors que faire ? Remercier les seigneurs locaux de laisser les “gueux” festoyer tranquille ? Vous l’aurez compris, la boisson était bonne.

Le flyer de l’édition 2024

Après s’être réunis au parc du Peyrou, le cortège, déguisé, agrégeant de nouvelles personnes au fil des heures, y compris des familles avec enfants, a atteint quelques centaines de personnes au plus haut de la fête, sans qu’un uniforme de police ne soit en vue. Quelques feux de poubelles et tags ont ponctué le parcours, ainsi que quelques slogans repris des gilets jaunes ou autres mouvements sociaux. “On est là, même si Macron ne veut pas”, “Siammo tutti antifascisti” -nous sommes tous antifascistes en italien-), sans aller jusqu’à l’émeute qu’ont pu connaître certaines éditions. La soirée s’est terminée au pied de la cathédrale Saint-Pierre, attenante à l’ancienne faculté de médecine, où les carnavaliers ont dansé autour d”un feu jusqu’à 2 h 30 du matin. Hormis quelque contrôles de la BAC et probablement pas mal de gueules de bois ce matin, aucun indicent ou trace de répression n’est à noter. (et tant mieux).

Carnaval, c’était mieux avant ? (Spoiler, non)

Certains carnavaliers avec qui nous avons pu discuter déploraient le manque de monde, comparativement à de précédentes éditions. D’autres ont souligné un aspect “moins politique qu’avant”, de par l’absence de char avec des figures à brûler (un monsieur carnaval à l’effigie de Charles Pasqua, ou plus récemment Philippe Pétel, ex-doyen de la fac de droit condamné pour l’affaire du commando du 22 mars 2018, avaient fini en cendres lors de précédentes éditions. “La répression a joué son rôle”, soulignait un autre habitué de cette tradition populaire, en nuançant : “En général, c’est en période de fort mouvement social que c’est le zbeul, comme avec la loi travail ou les gilets jaunes, où des vitrines de banques avaient été brisées”

. Bref, comme on l’écrit chaque année, “jamais répression ne tuera Karnaval”, et tout le monde s’accorde à dire que c’est quand même bien sympa de pouvoir faire la fête tranquillement sans se faire nasser dès le départ du cortège, comme cela avait été le cas en 2020. Alors, à l’an prochain ?

