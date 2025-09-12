“La santé n’est pas une marchandise” : À Montpellier, queers et handis devant la Sécu

Ce vendredi 12 septembre, des membres du pink-bloc, groupe de militant·es LGBTIA+ anticapitalistes, ont réalisé une action symbolique devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à Montpellier pour dénoncer la marchandisation de la santé et pour évoquer leurs besoins spécifiques dans le cadre du mouvement “Bloquons tout”

“Nous sommes en 2025, et nous pourrions fêter les 80 ans de la sécurité sociale”, clame une militante devant le siège de Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier. “Mais la promesse qu’était la sécurité sociale, n’est plus qu’une misérable chimère, dépouillée jour après jour par l’État, qui transforme la santé publique en marchandise au profit des entreprises de pharmaceutique et d’assurances privées.”

Ils et elles sont une quarantaine, ce vendredi 12 septembre, réuni·es autour du Pink Bloc, groupe de militant·es LGBTIA+ anticapitalistes né pour disséminer un discours radical dans la marche des fiertés, à tracter devant la sécurité sociale dans le cadre du mouvement “Bloquons tout”.

“Plutôt qu’un droit à la vie en bonne santé, nous en arrivons à un droit à la mort, qui visera d’abord les marginalisé·es : handies et précaires qui ne peuvent payer des frais de santé, et autres indésirables, comme les LGBTQIA, racisé·es et migrant·es”, continue la militante.

Les personnes mobilisées demandent l’accès libre et gratuit aux moyens de soin pour toutes les personnes trans, y compris mineures, la fin des mutilations sur les enfants intersexes, de véritables fonds pour le handicap (AAH, ALD), la nationalisation de la fabrication des médicaments, le remboursement total de soins par la sécurité sociale, l’augmentation de la protection sociale des sans-papiers, l’augmentation des indemnisations maladie…

Après un temps de tractage sous l’étroite surveillance de la police, les militant·es se sont dispersé·es dans le calme.

