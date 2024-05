Le MRAP Montpellier se questionne après un refus de salle pour une conférence sur l’islamophobie

Le MRAP s’interroge après s’être vu refusé une salle de l’espace Martin Luther King pour une conférence sur l’islamophobie.

Dès le mois de mars, l’antenne montpelliéraine du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) s’est adressé aux services de la mairie de Montpellier pour réservation de la salle Madeleine Guyot de l’espace Martin Luther King le 14 mai. En vu d’y organiser une conférence sur le thème « l’ islamophobie de la colonisation à nos jours », avec Olivier Lecour Grandmaison, maître de conférences en science politique à l’université d’Evry-Val d’Essonne et enseignant au Collège international de philosophie.

Dans un échange de mails que Le Poing a pu consulter, Marie-Christine Marro, coordinatrice des manifestations et des espaces internationaux pour la mairie de Montpellier, après avoir manifesté une certaine curiosité quant au sujet de la conférence prévue par le MRAP, a répondu à l’organisation le 25 avril : « En raison d’effectifs insuffisants, les salles municipales de l’espace Martin Luther King seront fermées le mardi 14 mai, pour cette raison, il ne sera pas possible de vous accorder la salle Madeleine Guyot. »

Quatre jours plus tard, le 29 avril, après une demande pour une autre salle municipale, la même Marie-Christine Marro répond au MRAP Montpellier que « toutes les salles sont déjà réservées à cette date. »

Étonnement du côté de l’association, qui a déjà une petite salle de réunion à disposition à l’intérieur de l’espace Martin Luther King, pas assez spacieuse pour héberger une conférence. « On ne comprend pas très bien la réponse de la mairie, on a déjà le nécessaire pour ouvrir la première entrée de l’espace Martin Luther King verrouillée par un digicode. Pourquoi n’est-il pas possible de faire ouvrir la salle Madeleine Guyot la veille ? », se demande Béatrice Rougy, membre du bureau du MRAP Montpellier.

Le Poing a contacté Bérengère Séverac, gestionnaire des salles pour la Direction des Relations Institutionnelles et de l’Evénementiel de la mairie de Montpellier, les services presse de la mairie et Clare Hart, élue chargée des relations internationales à la Ville de Montpellier (l’espace Martin Luther King est rattaché aux services relations internationales) pour une réaction à l’étonnement du MRAP. Aucune réponse ne nous est parvenue à ce jour.

Le MRAP est donc toujours en recherche d’une salle pour organiser sa conférence dans le courant du mois de juin.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON