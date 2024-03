Les comptables de la Maison Départementale de l’autonomie de l’Hérault ont déposé un préavis de grève

Dans un communiqué du 25 mars, la CGT du Conseil Départemental de l’Hérault annonce qu’elle a déposé un préavis de grève des comptables de la Maison Départementale de l’autonomie de l’Hérault pour demander l’octroi de la prime SEGUR

Décidément, ça bouge dans les services sociaux du Département. Alors que le service de protection de l’enfance du Département sera de nouveau en grève ce jeudi 28 mars pour demander plus de moyens, la CGT du Conseil Départemental 34 annonce ce lundi 25 mars avoir posé un préavis de grève pour une durée de quatre mois pour les comptables de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA.

Les comptables de la MDA ont en charge le paiement et le suivi des prestations sociales pour les personnes âgées et en situation de handicap, en lien avec les établissements, les services d’aide à domicile ainsi que directement auprès des bénéficiaires. Si la prime Segur, concernant le social et le médico-social, a été attribuée à leurs collègues travaillant avec les mêmes publics qu’eux, les comptables de la MDA ne l’ont pas touchée.

Selon la CGT, “depuis des mois ils essaient, en vain, de se faire entendre par la voie du dialogue. Des courriers (restés sans réponses) ont été envoyés dès le mois d’avril 2023.” Face à l’absence de réponse, le syndicat a donc posé un préavis de grève pour demander l’octroi de la prime Ségur aux comptables de la MDA.

