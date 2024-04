Les états généraux de la presse indépendante débarquent à Montpellier

Créés à l’initiative du Fonds pour la presse libre et après une première étape le 30 novembre dernier à Paris ayant regroupé une centaines de médias, les états généraux de la presse indépendante font étape à Montpellier le mardi 23 avril à partir de 18 heures au cinéma le Diagonal pour évoquer les enjeux actuels de l’indépendance en réunissant une large palette de médias indépendants très différents les uns des autres, dont Le Poing

Après une soirée réussie le 30 novembre dernier à Paris (à laquelle Le Poing a participé), le Fonds pour la presse libre, association créée pour sanctuariser le capital de Mediapart, continue sa tournée régionale des états généraux de la presse indépendante.

L’objectif : porter dans le débat public 59 revendications pour la presse indépendante, centrées sur quatre axes : la concentration des médias, l’actionnariat et le droit des rédactions, le renforcement du droit à l’information (protection des journalistes, lutte contre les procès-baillons et pour l’accès à l’information des journalistes), la lutte contre la précarisation de la profession et la réforme des aides publiques à la presse.

A Montpellier, la soirée se déroulera le mardi 23 avril à partir de 18 heures au Cinéma Le Diagonal (rue de Verdun), en compagnie de plusieurs médias indépendants régionaux, très diversifiés autant sur le plan économique qu’éditorial et politique : Made in Perpignan, Altermidi, Le Poing, Stupid Economics, , L’Agglorieuse, L’Empaillé, La Pieuvre du Midi, LOKKO, Les Indiscrétions…

La soirée se déroule comme suit :

18h/20h : -Présentation des 59 propositions par François Bonnet, président du FPL et co-fondateur de Mediapart.

-Débat sur “Les enjeux de l’indépendance pour les médias de territoire” avec Jean-Marie Leforestier, rédacteur en chef de MARS ACTU (Marseille).

(Entrée gratuite, sur inscription ici : https://www.cinediagonal-reserver.cotecine.fr/…/2237300/ )



20h/23h : -Projection de “Ithaka : le combat pour libérer Assange” suivie d’un débat avec Laurent Dauré, journaliste indépendant, porte-parole du comité de soutien Assange qui a coordonné l’édition du livre « Julian Assange et Wikileaks : le combat du siècle pour la liberté d’informer » (Les Mutins de Pangée, 2021).

(Entrée payante au tarif habituel du Diagonal, inscription ici : https://www.cinediagonal-reserver.cotecine.fr/…/2237300/ )

L’événement Facebook est disponible ici : https://www.facebook.com/events/946060270638139/

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON