Montpellier : 150 personnes devant la préfecture pour la Journée internationale des migrant.es

Environ 150 personnes se sont rassemblées devant la préfecture de Montpellier pour les droits des personnes étrangères ce samedi 14 décembre, journée internationale des migrant.es

Le rassemblement du jour était à l’initiative d’une coalition de collectifs de sans-papiers, de syndicats de lutte (CGT, Solidaires, FSU), d’organisations politiques de gauche et d’associations.

« Rendre responsable les travailleurs.euses venu.es d’ailleurs des dégâts sociaux sert a détourner le regard des milliards distribués aux actionnaires. L’étranger serait bon quand il vient soigner nos malades, nettoyer nos rues. Mais pas quand il demande des papiers », a relevé Sébastien Boudesocque pour la CGT. « Les travailleurs.euses immigré.es font d’ailleurs rentrer 60 milliards d’impôts et de cotisations sociales chaque année dans les caisses de l’État »

Une intervenante de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) a ensuite appuyé sur le fait que « les travailleurs.euses migrant.es permettent à notre société de relever le défi du vieillissement de la population, en occupant des postes dans des secteurs en manque de main d’œuvre. »

Une militante du Parti des Travailleurs a ensuite annoncé la tenue en mars 2025 d’une rencontre internationale « contre la guerre impérialiste globale, qui pousse certains à trouver refuge dans nos pays ».

Jason Legrux, membre du Mouvement des Coursiers Engagés basé à Béziers, à fait le lien avec les conditions de travail des livreurs.euses Deliveroo et ÜberEat : « 60% des livreurs.euses sont sans papiers. On est payés à la course, moins d’un euro le kilomètre. On voudrait obtenir des plateformes de meilleures rémunérations, des garanties sur la sécurité des travailleurs.euses, de meilleures prestations sociales, et l’arrêt des verbalisations de livreurs.ses par les polices municipales. »

Une syndicaliste de Solidaires a apporté des mots de soutien aux luttes de travailleurs.euses sans-papiers chez Chronopost, tout en soulignant « une multiplication des luttes d’étrangers.ères, notamment sur le logement ».

Le rassemblement s’est ensuite rapidement dispersé, après quelques chants proposés par la chorale militante Le Cri du Chœur.

