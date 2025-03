Montpellier : 3000 personnes manifestent contre le racisme

Environ 3000 personnes ont manifesté à Montpellier ce samedi 22 mars contre le racisme et la fascisme, comme dans plusieurs villes de France.

L’appel à se saisir le 22 mars de la Journée internationale contre le racisme et le fascisme avait été lancé, le 18 décembre 2024 lors du meeting de lutte organisé à l’occasion de la Journée Internationale des Migrant.e.s, et rapidement rejoint par de nombreuses organisations syndicales, associatives ou politiques de gauche.

À Montpellier, c’est au Peyrou que le cortège démarrait. La pluie n’aura pas empêché la manifestation d’être dynamique, avec la présence de batucadas.

En tête, les cortèges de soutien à la Kanaky/Nouvelle-Calédonie et à la Palestine. Une table-ronde sur le thème « La décolonisation des peuples dans les Outre-Mers », avec Davy Rimane et Jean-Victor Castor, députés de la Guyane, Emmanuel Tjibaou, député de la Kanaky/Nouvelle-Calédonie, et Benoît Trépied, anthropologue spécialiste de la Kanaky/Nouvelle-Calédonie est d’ailleurs prévue à partir de 19h au Salon du Belvédère du Corum

Des manifestations du même type étaient organisées, à Sète, Béziers ou encore Aniane avec une cinquantaine de participant-es, où se sont implantés certains groupuscules d’extrême-droite violents.

