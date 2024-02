Montpellier : 400 personnes en soutien à l’Ukraine pour les deux ans de la guerre

Environ 400 personnes se sont retrouvées entre 11h et 13h sur la Comédie ce samedi 24 février pour réaffirmer leur soutien à l’Ukraine.

Pour les deux ans du conflit, une marque de solidarité

Alors que la guerre « fête » ses deux ans, une journée nationale de solidarité avec l’Ukraine est organisée ce samedi 24 février dans 46 villes à l’initiative d’un collectif « Ensemble 24 février » qui regroupe une centaine d’associations ukrainiennes et d’autres peuples d’Europe orientale,franco-ukrainiennes, françaises (LDH, Cedetim, etc.), avec l’intersyndicale (CGT-CFDT-Solidaires-FSU-UNSA-FO-CGC-CFTC) et des organisations politiques (PS, Les Écologistes, NPA,Ensemble, etc.)

Sur Montpellier, la mobilisation a été prise en main par le collectif SOS Montpellier Ukraine, constitué au début du conflit par des montpelliérain.nes et soutenue par une intersyndicale, des assos franco-ukrainiennes et françaises et des organisations politiques de gauche.

Environ 400 personnes se sont rassemblées place de la Comédie entre 11h et 13h. Différentes prises de paroles ont eu lieu, ainsi que des cessions de chants ukrainiens et une performance de danse.

SOS Montpellier Ukraine continue son travail de ravitaillement solidaire à destination des populations civiles ukrainiennes, en collectant de l’alimentation, du matériel logistique et para-médical.

La semaine dernière le collectif a fait partir son 23ème camion à destination de Kviv. Le collectif donnait d’ailleurs rendez-vous dans ses locaux d’Antigone dans la foulée de la mobilisation sur la Comédie.

Une gauche divisée

Si personne n’y nie la nécessité d’une solidarité avec les civils ukrainiens, incontestablement plus impactés par le conflit que leurs homologues russes, la gauche française est actuellement divisée sur son positionnement en rapport avec la guerre en Ukraine.

Raphaël Glucksmann, candidat aux européennes pour Place Publique, voit l’Ukraine comme en première ligne d’un conflit entre la Russie et l’Union Européenne. Il appelle à ce que la France passe en économie de guerre et accélère le soutien militaire à l’Ukraine.

Le PCF privilégie de son côté une sortie de crise par la diplomatie plutôt que par des livraisons d’armes, pour ne pas « rajouter de la guerre à la guerre ». Tout en défendant l’intégrité territoriale ukrainienne.

Le NPA tient à ce que la gauche soutienne une éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’Union Européenne, sur la demande de certaines forces de gauche locales qui y voient des avantages pour les travailleuses et travailleurs ukrainiens.

La France Insoumise s’y oppose au contraire, refusant d’élargir encore un espace voué au dumping social, au néo-libéralisme et à l’impérialisme occidental.

La FI, Révolution Permanente, ou encore Lutte Ouvrière accusent le PS, le NPA ou Place Publique de prendre position dans un conflit entre l’impérialisme occidental et l’impérialisme russe, et mettent en avant les positionnement pacifistes du mouvement ouvrier.

Révolution Permanente parle de l’Ukraine comme d’un futur protectorat occidental en cas de victoire face à la Russie.

Un conflit qui s’enlise

Depuis quelques temps certaines fissures se forment dans le bloc de soutien à l’Ukrainre.

La contre-offensive du printemps contre les forces russes était imaginée par les USA et l’UE avec beaucoup d’enthousiasme, grâce notamment aux succès de l’armée ukrainienne à Kharkiv et à Kherson.

Mais face à son échec, de plus en plus de soutiens, comme les USA, suggèrent à Zelensky de se préparer à accepter un cessez-le-feu, en renvoyant la question de la reprise des territoires conquis par les russes à des négociations ultérieures.

Si l’armée russe se montre confiante après la prise d’Avdiivka, elle ne semble pas non plus en mesure de s’imposer rapidement face à l’armée ukrainienne.

Le conflit n’en finit plus de s’enliser.

Le Haut Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme recense 10 378 civils ukrainien.nes tué.es depuis le début de la guerre, tout en parlant d’une estimation certainement très en dessous de la réalité. Côté militaire, on estime à environ 100 000 le nombre de soldats morts de chaque côté.

