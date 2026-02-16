Social
Montpellier : à l’université Paul-Valéry, des escaliers aux couleurs de la Palestine

Elian Barascud Publié le 16 février 2026 à 18:37 (mis à jour le 16 février 2026 à 18:44)
Ce lundi 16 février, des étudiants ont peint les marches menant aux amphithéâtres 1, 2 et 3 de l'Université Paul-Valéry pour dénoncer ce qu’ils qualifient de répression croissante des soutiens à la Palestine. (DR)

Ce lundi 16 février, des étudiants ont peint les marches menant aux amphithéâtres 1, 2 et 3 de l’Université Paul-Valéry pour dénoncer ce qu’ils qualifient de répression croissante des soutiens à la Palestine. La peinture a été effacée dans la demie-heure

Ce lundi 16 février, à l’université Paul-Valéry de Montpellier, des étudiants ont recouvert les escaliers principaux des couleurs du drapeau palestinien. Une action symbolique qui vise à répondre à “une nouvelle vague de répression contre les mobilisations pro-Palestine.

Les étudiants pointent notamment l’adoption en commission des lois de la proposition de loi dite « Yadan », présentée par le gouvernement comme un outil de lutte contre l’antisémitisme, accusée d’assimiler certaines formes d’antisionisme à de l’antisémitisme, limitant ainsi l’expression du soutien au peuple palestinien et la critique des politiques menées par l’État d’Israël.

Ils dénoncent aussi la condamnation en appel, le 9 février, de José-Luis Moraguès, figure locale du mouvement BDS (Boycott désinvestissements sanctions, une campagne non-violente de soutien au peuple palestinien). Le militant a été reconnu coupable de diffamation envers trois élus socialistes après la diffusion d’une affiche les présentant comme « complices » d’Israël. Il a écopé d’une amende et de dommages et intérêts, malgré une relaxe en première instance.

Enfin, les étudiants mobilisés pointent également la situation à École nationale supérieure des beaux-arts, où des étudiants ayant affiché leur soutien à la Palestine ont été convoqués la semaine dernière devant une instance disciplinaire et menacés d’exclusion, suscitant une mobilisation interne. Concernant les escaliers de Paul-Valéry, la peinture a été effacée dans la demi-heure, et les personnes mobilisées dénoncent des intimidations de la part de la sécurité de la fac.

Université Paul-Valéry : des étudiants demandent l’arrêt d’accords avec des facs israéliennes

