Montpellier : “Contre la sélection sociale et raciste”, des étudiants mobilisés devant le rectorat

Comme chaque année, le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier (SCUM) se mobilise contre la sélection à l’Université avec les étudiants sans affectation en master. Ils se sont réunis ce mardi 16 septembre devant le rectorat de l’Académie de Montpellier pour revendiquer leur “droit à la poursuite d’études”

“Étudier est un droit, pas un privilège”, scande un jeune homme devant le rectorat de l’Académie de Montpellier. Comme chaque année, le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier (SCUM) rescence et accompagne les étudiants qui se retrouvent sans affectation en master à l’issue d’un processus de sélection en ligne, malgré l’obtention de leur licence. “Les critères de sélection sont opaques, certains étudiants sont refusés, alors que d’autres qui ont de moins bonnes notes sont acceptés”, dénonce Lorris Chabert, porte-parole du SCUM. En cette rentrée, le syndicat étudiant a recensé une cinquantaine de cas, “mais ça va encore augmenter”, souffle Lorris.

Selon le syndicaliste étudiant, l’absence d’affectation en master crée des réactions en chaîne : “Cela veut dire fin de la bourse, fin du logement étudiant, et pour les étudiants étrangers, une obligation de quitter le territoire français.” Il précise : Cette sélection est sociale, mais aussi raciste : Selon une étude de l’Observatoire National des Discriminations et de l’Égalité dans le Supérieur),les étudiantes et étudiants avec un patronyme à consonance nord africaine ont 11% moins de chance d’obtenir une place en Master.”

Pas prise malgré un stage

Élisa fait partie des “sans-facs” mobilisés avec le SCUM devant le rectorat. Voilà deux ans que la jeune femme se voit refuser son affectation en master de psychologie clinique à l’université Paul-Valéry. “L’an dernier, j’étais cinquième sur liste d’attente. Alors j’ai réalisé un service civique et un stage à l’hôpital dans le domaine de la santé mentale en me disant que ça allait m’apporter une expérience qui jouerait en ma faveur lors de la sélection. Cette année, j’ai demandé le même master, et je suis quinzième sur la liste d’attente”, explique-t-elle, dépitée.

L’an dernier, la mobilisation du syndicat étudiant a permis d’inscrire environ 45 personnes en master.

Des distributions alimentaires

Parallèlement, le SCUM continue ses distributions alimentaires de colis à destination des étudiants précaires, qui concernent actuellement 300 personnes par distribution. Elles ont lieu une semaine sur deux à partir du 26 septembre, de 14 à 16 heures devant la cité universitaire la Colombière. L’organisation étudiante propose également des distribution de pain bio ce vendredi 19 septembre devant le campus Triolet.

